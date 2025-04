Upamecano torna a correre dopo l’infortunio: sarà pronto per l’Inter? I tempi di recupero

Inter vs Bayern Monaco

Il difensore del Bayern è tornato a correre: era stato sottoposto ad un intervento al ginocchio a fine marzo.

Prima la sconfitta interna patita contro l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League, poi finalmente una buona notizia dall’infermeria dopo la lunga sequela di infortuni con la quale è stato costretto a fare i conti nelle ultime settimane.

In casa Bayern Monaco si può sorridere per il ritorno in campo di Dayot Upamecano.

Il difensore francese è tornato a correre dopo l’intervento al ginocchio sinistro al quale si è dovuto sottoporre a fine marzo. A comunicarlo è stato lo stesso club bavarese.