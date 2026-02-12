Ci lamentiamo della mancanza di talento nella nostra nazionale, ci lamentiamo della mancanza di campioni, ma non abbiamo mai il coraggio di riconoscerli quando ci sono.

Ho già citato Donnarumma, vi ho già parlato di Pio Esposito, quando a inizio stagione (e ancora adesso) la maggior parte si augurava che fallisse per l'eccessivo hype nei suoi confronti.

E adesso Dimarco. Per partito preso siamo pazzi a scrivere o a dire che nel suo ruolo è il migliore al mondo. Perché c'è Nuno Mendes, perché c'è Grimaldo, perché c'è Carreras o addirittura Ait-Nouri. O per gli irriducibili anche Theo Hernandez.

Va bene chiunque, basta che non diciamo che sia Dimarco. Invece dovremmo semplicemente riconoscerlo, al netto di simpatie, antipatie e campanilismi vari, tipicamente e maledettamente italiani.