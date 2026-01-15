Unpopular Opinion - Sempre più acquisti sbagliati, inutili, insensati: il calciomercato sta diventando ormai una barzelletta

Due casi opposti come intenzioni, ma affini come risultato finale.

Lucca è stato chiesto espressamente da Conte al Napoli, che lo ha pagato complessivamente 35 milioni di euro. Un'alternativa a Lukaku mai realmente considerata, visto che, dopo l'infortunio del belga, gli azzurri hanno virato su Hojlund facendo subito capire chi sarebbe stato il nuovo attaccante titolare.

L'ex Udinese ha palesato sicuramente limiti tecnici e caratteriali, ma le sole 4 partite giocate dall'inizio in Serie A e la scarsissima fiducia di Conte anche a gara in corso, fanno capire come non ci sia mai stata la reale volontà di puntare seriamente sul giocatore, che adesso ha persino tutta la piazza napoletana contro.

Discorso diverso per Ferguson, che invece non ha mai incontrato il gusto di Gasperini. E proprio quando sembrava che la tendenza potesse invertirsi, ecco che il mercato di gennaio porta a Roma non uno ma ben due attaccanti. Con i giallorossi che a questo punto si trovano in rosa ben quattro punte di ruolo: Ferguson, appunto, Dovbyk, Malen e Robinio Vaz. E la chiara necessità di sfoltire.