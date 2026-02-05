Unpopular Opinion - Pio Esposito, Vergara, Miretti, Bartesaghi: non è vero che non ci sono giovani italiani, basta solo farli giocare

L'Inter è stata tutta l'estate a inseguire Ademola Lookman come obiettivo principale per l'attacco. Un tira e molla estenuante che alla fine non ha portato a nulla.

Non abbiamo chiaramente la controprova di come sarebbe andata e di come sarebbe andato Lookman all'Inter, ma la certezza è che con l'arrivo del nigeriano Pio Esposito avrebbe fatto le valigie per andare a giocare in prestito.

E onestamente sarebbe stato un peccato. Per l'Inter, per la nazionale, per tutti. Perché Pio Esposito ha dimostrato di essere da Inter, subito. Senza bisogno di girare da una squadra all'altra nell'attesa che sia pronto. Senza quella trafila quasi obbligatoria che negli altri top campionati europei non esiste.

Arrivi in prima squadra, giochi. E il giorno dopo vali già 70 milioni. Non è solo una questione di talenti migliori rispetto ai nostri, è una questione di mentalità e attitudine.