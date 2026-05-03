Unpopular Opinion - Perché è lo Scudetto di Chivu: è riuscito dove 'un Fabregas' avrebbe fallito

Ricordate il termine 'The Tinkerman'? In Inghilterra lo hanno coniato appositamente per Claudio Ranieri. Letteralmente significa 'l'aggiustatore', colui che rimette a posto la squadra affidandosi a continui cambi di modulo e giocatori fino a trovare la quadra.

In tal senso, Cristian Chivu potremmo chiamarlo invece 'il riparatore'. Niente rivoluzioni, niente idee fantascientifiche. Si è reso immediatamente conto che lo splendido lavoro di Inzaghi non andava vanificato. Che quella scia si poteva ancora sfruttare, senza dover fare per forza il protagonista dando un'impronta diversa e magari controproducente. Che quell'Inter non andava buttata, ma appunto riparata.

Così è andato da un Calhanoglu con la valigia già pronta per tornare ad Istanbul e gli ha fatto capire quanto ancora fosse importante per quella squadra. È andato da Lautaro e gli ha spiegato quanto fosse indispensabile il suo apporto e cosa significasse essere il capitano in tutto e per tutto. È andato da Dimarco e lo ha messo in condizione di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo, se non addirittura il migliore. È andato da Zielinski e lo ha rimesso al centro del progetto, trasformandolo così in un valore aggiunto.

All'apparenza non ha cambiato niente, ma in fondo, anzi nel profondo, ha cambiato tutto.