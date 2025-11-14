Unpopular Opinion - La dimensione dell'Italia è questa, la vera sorpresa oggi sarebbe andare ai Mondiali e non il contrario

La partita, tra l'altro vinta, contro la Moldavia ha lasciato per l'ennesima volta l'amaro in bocca nel vedere in campo la nostra nazionale, così lontana da quella a cui eravamo abituati.

Ma il punto cruciale adesso è proprio questo: rimanere ancorati fermamente a quello che eravamo non porta alcun beneficio, anzi. Non fa altro che sottolineare come le cose siano cambiate e come forse dovremmo farci l'abitudine.

"Siamo l'Italia'... appunto. Ma che significa questo? Oggi chi è l'Italia e cosa rappresenta come nazionale nel mondo del calcio? Dove viene collocata? Se pensiamo che basti il nome, la storia, il palmares, allora non abbiamo capito proprio nulla.

Ci convinciamo di 'essere l'Italia', come se bastasse quello. Ma nel calcio esistono i cicli, le generazioni. E oggi essere l'Italia significa non qualificarsi per due edizioni di fila ai Mondiali e rischiare di non farlo per la terza.