Unpopular Opinion - Iraola fa bene, oggi il Crystal Palace vale più del Milan

Se Iraola, nella prossima stagione, preferisce allenare una squadra che ha chiuso l'ultimo campionato in Premier League al 15° posto non bisogna sorprendersi. Non è una questione di comodità o mancanza di carattere/personalità. Bensì una scelta progettuale, perché oggi il Crystal Palace ha ambizioni maggiori del Milan.

Le Eagles negli ultimi anni hanno vinto una FA Cup e il loro primo trofeo europeo, la Conference League, quella che in Italia abbiamo ancora il coraggio di chiamare 'coppa del nonno', senza renderci conto che si tratta comunque di uno step importante a livello internazionale e ne abbiamo avuto la dimostrazione con la Roma, che l'anno successivo è arrivata pure in finale di Europa League.

Vincere aiuta a vincere e farlo a livello europeo aiuta a crescere, a prescindere dalla competizione. L'anno prossimo, guarda caso, Crystal Palace e Milan giocheranno entrambe l'Europa League e non mi sorprenderebbe affatto vedere gli inglesi arrivare in fondo o comunque più avanti dei rossoneri.