Unpopular Opinion - Il problema non sono gli arbitri, il problema è il Var: confusione, incoerenza, più danni che benefici

Il caos a cui abbiamo assistito nell'ultima giornata di Serie A è probabilmente senza precedenti. Nulla di chiaro, nulla di coerente, solo un accumulo di decisioni inspiegabili che non seguono una linea comune.

Tra Roma e Napoli si è sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare. E non dimentichiamoci di Parma, dove gli errori sono stati meno gravi e influenti ma allo stesso tempo inspiegabili per la natura stessa dell'errore.

Uno strumento, il Var, che avrebbe dovuto placare le polemiche e rendere le decisioni trasparenti e inappuntabili ha paradossalmente peggiorato la situazione. Le polemiche si sono raddoppiate, perché l'errore di un arbitro si poteva accettare, ma l'errore del Var è decisamente molto più complicato da digerire.