Unpopular Opinion - Hojlund meglio di Lukaku, il miglior attaccante della Serie A e tra i migliori in Europa

Quando l'ho visto per la prima volta all'opera con la maglia dell'Atalanta, ho subito pensato: "Ma da dove è venuto fuori questo qui?".

Nonostante apparisse ancora un po' frenetico e poco sgrezzato, specialmente nella gestione delle energie, l'impressione è stata quella di avere di fronte uno degli attaccanti potenzialmente più forti dei prossimi 10-15 anni.

Veloce, forte fisicamente, cattivo e deciso. Con la Lazio, all'Olimpico, fece una partita mostruosa che ancora oggi mi è rimasta impressa. Imprendibile, ingestibile, immarcabile. E anche il gollonzo segnato contro l'Empoli, quando era all'Atalanta, col pallone che gli sbatte addosso sul rinvio del portiere, mi ha fatto capire quanto vedesse e sentisse la porta con ogni fibra del suo corpo.

Al Napoli l'ho ritrovato, ho ritrovato quel ragazzo che mi aveva subito colpito. L'ho ritrovato più forte, con l'ambizione di diventarlo ancor di più. E non è follia se vi dico che può arrivare ai livelli di Haaland e Lewandowski, per citarne due. Perché Hojlund è fatto della stessa pasta. E piano piano se ne stanno accorgendo tutti.