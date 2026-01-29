Unpopular Opinion - "Padre tempo" ha sentenziato: De Zerbi sta perdendo contro il calcio (quello vero)

E alla fine venne il giorno. L'ennesimo. Perché adesso la lista di eventi a riprova del fatto che forse, ma forse, si sia esagerato un po' nella narrazione (intrisa di retorica) del calcio di Roberto De Zerbi, dei suoi miracoli (quali?), dei goal moltiplicati (per poi comunque non vincere alcunché), dei giocatori rivitalizzati (ma comunque senza impatti particolari sulle nostre vite) inizia a diventare lunga. E nonostante ci sia ancora una (pur ridotta) platea di strenui sostenitori a predicare il suo verbo, "Padre Tempo" (lui, sì, proprio lui) ha sentenziato.

Lo ha fatto chiamando in causa la nemesi perfetta, José Mourinho, "il bollito Mourinho", "il finito Mourinho", "l'anticalcio Mourinho", nell'unico modo possibile per comunicare al mondo che il calcio è un'altra cosa. Che non servono alchimie particolari né stregoni "studiati" e prestati a uno sport che ha come unico scopo quello di vincere, e non per esser ricordati.

Per quello bastano le sconfitte e le delusioni: pure quelle goffe. Pure quella che si è consumata tra Brugge e Lisbona, con i desolanti complimenti per la non-qualificazione del Marsiglia sparati sul maxi-schermo proprio mentre al da Luz Trubin si prendeva la rivincita delle rivincite, ribaltando la quantità impressionante di retorica che in questi anni ha alimentato il dibattito calcistico in Italia. Roberto De Zerbi è riuscito di nuovo a stupirci.