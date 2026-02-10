L'iniziativa di United Strand è nata a seguito dell'inconsistenza dei Red Devils nell'ultimo anno circa. Nell'ottobre 2024, ha promesso di non tagliarsi più i capelli fino a quando lo United non avesse vinto cinque partite consecutive e durante quel periodo è diventato una star dei social media, pubblicando aggiornamenti sui suoi capelli mentre la sua squadra del cuore faticava sul campo.

L'ex allenatore Ruben Amorim non è riuscito a ottenere risultati costanti dalla sua squadra, con la serie di vittorie più lunga che si è limitata a due periodi separati di tre partite ciascuno. È stato licenziato a gennaio di quest'anno e Michael Carrick è stato nominato allenatore ad interim del club fino alla fine della stagione, dopo che Darren Fletcher aveva presieduto un paio di partite come allenatore ad interim.

Carrick ha ottenuto una serie di quattro vittorie consecutive, conquistando importanti successi contro il Manchester City e l'Arsenal nelle sue prime due partite, prima di una drammatica vittoria per 3-2 sul Fulham e di un netto 2-0 sul Tottenham Hotspur dopo il cartellino rosso di Cristian Romero. Lo United tornerà in campo martedì sera contro il West Ham United al London Stadium e una vittoria significherebbe che il suo famoso tifoso potrebbe tagliarsi i capelli per la prima volta in oltre 15 mesi.