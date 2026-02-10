Getty/Instagram
United Strand è milionario? Frank Ilett, tifoso del Manchester United, parla dei guadagni ottenuti grazie alla trovata virale per far crescere i capelli.
La trovata virale potrebbe concludersi martedì sera
L'iniziativa di United Strand è nata a seguito dell'inconsistenza dei Red Devils nell'ultimo anno circa. Nell'ottobre 2024, ha promesso di non tagliarsi più i capelli fino a quando lo United non avesse vinto cinque partite consecutive e durante quel periodo è diventato una star dei social media, pubblicando aggiornamenti sui suoi capelli mentre la sua squadra del cuore faticava sul campo.
L'ex allenatore Ruben Amorim non è riuscito a ottenere risultati costanti dalla sua squadra, con la serie di vittorie più lunga che si è limitata a due periodi separati di tre partite ciascuno. È stato licenziato a gennaio di quest'anno e Michael Carrick è stato nominato allenatore ad interim del club fino alla fine della stagione, dopo che Darren Fletcher aveva presieduto un paio di partite come allenatore ad interim.
Carrick ha ottenuto una serie di quattro vittorie consecutive, conquistando importanti successi contro il Manchester City e l'Arsenal nelle sue prime due partite, prima di una drammatica vittoria per 3-2 sul Fulham e di un netto 2-0 sul Tottenham Hotspur dopo il cartellino rosso di Cristian Romero. Lo United tornerà in campo martedì sera contro il West Ham United al London Stadium e una vittoria significherebbe che il suo famoso tifoso potrebbe tagliarsi i capelli per la prima volta in oltre 15 mesi.
Un tifoso del Manchester United rivela la verità sui guadagni tra le affermazioni dei milionari
Questa trovata ha senza dubbio aggiunto un po' di allegria alla tifoseria dello United, che prima era piuttosto depressa per la scarsa forma della squadra. Alcuni spettatori si sono anche chiesti quanto abbia guadagnato lo United Strand, il cui vero nome è Frank Ilett, da quando ha iniziato. È stato visto nelle pubblicità di Paddy Power e ha avviato un'attività di e-commerce.
Ha dichiarato al The Sun: "Non sono affatto il milionario che alcuni pensano che io sia. Si è parlato molto di guadagni milionari, ma non è così. Non è così redditizio come alcuni pensano. Ma non è per questo che ho iniziato.
"La vera sofferenza è stata non riuscire a vedere bene. In realtà sono fortunato a portare gli occhiali perché la montatura mi solleva un po' la frangia. Ora riesco a malapena a vedere la maggior parte del tempo. Devo liberarmene".
Raccolta fondi a favore di un'associazione benefica per l'infanzia
Ilett ha anche rivelato che l'ente benefico per l'infanzia Little Princess Trust riceverà una donazione dai fondi che ha raccolto finora. L'ente benefico fornisce parrucche di capelli veri gratuite a bambini e giovani che hanno perso i capelli a causa di cure contro il cancro o altre patologie.
Frank ha dichiarato: "Sto anche organizzando una raccolta fondi per loro. Credo che finora abbiamo raccolto circa 6.000 sterline. È un'organizzazione benefica davvero fantastica, con persone fantastiche. I miei capelli ora sono lunghi 25 cm, che fortunatamente sono abbastanza lunghi da poter essere donati".
Ha anche intenzione di continuare a creare contenuti, come ha dichiarato a FourFourTwo: "Forse non con la stessa frequenza, forse non ogni giorno o cose del genere. Ma sì, continuerò a creare contenuti relativi al calcio e probabilmente proverò a diversificare un po' con altre cose".
Il Manchester United punta alla quinta vittoria consecutiva contro il West Ham
L'impresa potrebbe finalmente concludersi martedì sera, quando lo United affronterà il West Ham. Mentre i Red Devils sono in ottima forma dall'arrivo di Carrick, anche gli Hammers stanno attraversando un buon momento. La squadra di Nuno Espirito Santo ha vinto tre delle ultime quattro partite di Premier League, portandosi a tre punti dal Nottingham Forest, diciassettesimo in classifica, con Crysencio Summerville particolarmente impressionante con gol in cinque partite consecutive in tutte le competizioni.
Se i Red Devils riusciranno a conquistare la quinta vittoria, supereranno l'Aston Villa per differenza reti e saliranno al terzo posto, prima che la squadra di Unai Emery affronti il Brighton and Hove Albion mercoledì.
