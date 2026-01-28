Union SG-Atalanta 1-0, pagelle e tabellino: Khalaili punisce la Dea, che ora giocherà gli spareggi

Il miraggio degli ottavi di finale rimane tale: dopo essersi buttata via contro l'Athletic, l'Atalanta fa il bis e perde anche all'ultima giornata contro l'Union Saint-Gilloise, chiudendo fuori dal primi otto posti della classifica.
Finisce 1-0 per i belgi, a segno nella ripresa con Khalaili: bello il destro volante dell'israeliano su punizione di El Hadj, non perfetto Sportiello. Una rete che comunque non consente all'Union nemmeno di accedere ai playoff.
Troppo poco invece da parte dell'Atalanta, che fatica per tutta la partita a creare i presupposti per andare a segno: oltre a un destro di Lookman deviato in angolo da Scherpen si ricorda molto poco. Anche se nel finale Sulemana ha l'occasione del pareggio, sprecandola malamente davanti a Scherpen su cross di De Ketelaere.
La formazione di Raffaele Palladino chiude dunque fuori dalle prime otto dovrà giocare due partite in più per andare agli ottavi: quelle degli spareggi.