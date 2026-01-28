Goal.com
Khalaili Union AtalantaGetty Images
Alessandro De Felice

Union SG-Atalanta 1-0, pagelle e tabellino: Khalaili punisce la Dea, che ora giocherà gli spareggi

Prestazione molto opaca per la Dea, quasi mai pericolosa e punita nel secondo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione: sfuma definitivamente il miraggio degli ottavi.

Il miraggio degli ottavi di finale rimane tale: dopo essersi buttata via contro l'Athletic, l'Atalanta fa il bis e perde anche all'ultima giornata contro l'Union Saint-Gilloise, chiudendo fuori dal primi otto posti della classifica.

Finisce 1-0 per i belgi, a segno nella ripresa con Khalaili: bello il destro volante dell'israeliano su punizione di El Hadj, non perfetto Sportiello. Una rete che comunque non consente all'Union nemmeno di accedere ai playoff.

Troppo poco invece da parte dell'Atalanta, che fatica per tutta la partita a creare i presupposti per andare a segno: oltre a un destro di Lookman deviato in angolo da Scherpen si ricorda molto poco. Anche se nel finale Sulemana ha l'occasione del pareggio, sprecandola malamente davanti a Scherpen su cross di De Ketelaere.

La formazione di Raffaele Palladino chiude dunque fuori dalle prime otto dovrà giocare due partite in più per andare agli ottavi: quelle degli spareggi.

  • PAGELLE UNION SG

    Gran partita di Mac Allister, quasi perfetto in difesa. Ottimo anche Khalaili, che dà un'ottima mano alla squadra e si prende pure il lusso di segnare il goal della vittoria.

    UNION SG (3-4-2-1): Scherpen 6.5; Mac Allister 7, Burgess 6.5, Sykes 6.5; Patris 6.5, Zorgane 6 (57' Schoofs 6), Van De Perre 6.5, Guilherme Smith 6 (85' Niang sv); Florucz 5.5 (57' Fuseini 5), Khalaili 7; El Hadj 6.5 (92' Leysen). All. Hubert

  • PAGELLE ATALANTA

    Atalanta male nel suo complesso: Lookman non accende la luce, Krstovic ha pochi palloni giocabili. L'ingresso di De Ketelaere cambia qualcosa, ma Sulemana si mangia malamente il pareggio. Sportiello impreparato in occasione della rete belga.

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 5; Kossounou 5.5 (74' Pasalic sv), Hien 5.5, Ahanor 6; Zappacosta 5.5, Musah 5.5 (52' De Roon 6), Ederson 6, Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (52' De Ketelaere 6), Lookman 5.5 (52' Sulemana 5); Krstovic 5 (61' Scamacca 5.5). All. Palladino

  • TABELLINO UNION SG-ATALANTA

    UNION SG-ATALANTA 1-0

    Marcatori: 70' Khalaili

    UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane (57' Schoofs), Van De Perre, Guilherme Smith (85' Niang); Florucz (57' Fuseini), Khalaili; El Hadj (92' Leysen). All. Hubert

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou (74' Pasalic), Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah (52' De Roon), Ederson, Bernasconi; Samardzic (52' De Ketelaere), Lookman (52' Sulemana); Krstovic (61' Scamacca). All. Palladino

    Arbitro: Oliver

    Ammoniti: Burgess, Samardzic, Ahanor, Sykes, Scamacca

    Espulsi: -

