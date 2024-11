Union SG-Roma dove vederla: Sky, TV8, Dazn o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta partita di Europa League per la Roma, che affronta in Belgio l'Union SG: dove guardare il match in diretta tv e streaming giovedì.

In piena crisi, mai così male in Serie A dal 2008, la Roma prova a ripartire dall'Europa League. A quattro punti in classifica, con un pareggio, una sconfitta e un successo, la squadra giallorossa è di scena in Belgio per la quarta partita della fase campionato: di fronte c'è l'Union Saint-Gilloise.

Squadra che in pochi anni è arrivata in Serie A e persino in Europa, l'Union Saint-Gilloise non è partita benissimo nell'attuale annata europea, faticando nei primi tre turni. In casa, però, vorrà far valere le mura amiche contro una Roma che ha perso 3-2 la gara delle polemiche contro il Verona.

Dopo aver stupito nelle ultime stagioni, anche l'Union sta attualmente deludendo in Belgio: nella Jupiler League, infatti, il Saint-Gilloise ha ottenuto soli sedici punti in tredici partite, con una media molto simile a quella della Roma.