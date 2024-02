Undertaker in campo per Al Hilal-Al Nassr: Cristiano Ronaldo estasiato per l'incredibile apparazione della stella del wrestling WWE

Prima della partita tra Al Hilal e Al Nassr a sorpresa è apparso The Undertaker, celeberrimo ex wrestler, che ha alzato il trofeo della Riyadh Season.

Totalmente inaspettato e per questo ancora più gustoso. Fans del wrestling in visibilio quando le note della famosa entrata di The Undertaker, tra le più famose e acclamate stelle WWE di tutti i tempi, sono risuonate nella serata di Ryadh, a margine della partita tra Al Hilal e Al Nassr.

The Undertaker ha fatto il suo ingresso in campo prima del match tra l'Al Hilal di Milinkovic e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, quest'ultimo visibilmente divertito per l'arrivo di Mark Calaway (vero nome della stella inserita nella WWE Wall of Fame nel 2022).

Undertaker ha di fatto effettuato il suo famosissimo ingresso, per poi sollevare il trofeo della Riyadh Season, evento sportivo amichevole in corso in Arabia Saudita, e presentarlo ai tifosi accorsi alla Kingdom Arena.