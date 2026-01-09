Pubblicità
Pubblicità
Louis BuffonGetty Images
Francesco Schirru

La solita Serie A, non è un paese per giovani: solo 3 nuovi Under 18 in campo, confronto impietoso con gli altri tornei

Non solo i nuovi esordienti, ma in generale sono pochissimi i giovani 17enni e 18enni in campo in Serie A: considerando anche quelli già utilizzati nel 24/25, il numero sale a sette. Domina la Francia, che ha già schierato 41 giocatori che non hanno compiuto 19 anni.

Pubblicità

Dal 10 gennaio parte il girone di ritorno in Serie A. Un girone che vedrà l'Inter davanti a tutte, seguita da Milan, Napoli, Juventus e Roma. Con la conclusione della prima parte di stagione, è tempo delle prime considerazioni e analisi, dai goal segnati ai giocatori più prolifici, passando per le squadre che hanno ricevuto più cartellini. Come sta andando il campionato? Come di consueto, con poche reti segnate, attaccanti italiani praticamente scomparsi. La Serie A difficilmente cambia sè stessa e non lo ha fatto neanche nel girone d'andata 2025/2026, per diversi aspetti. Uno di questi riguarda l'utilizzo dei giovani Under 18 che non hanno ancora compiuto 19 anni, utilizzati con il contagocce da parte dei venti allenatori del massim campionato.

I nuovi gioielli del calcio italiano esistono, come dimostrato a più riprese dai buoni risultati delle Nazionali giovanili azzurre, ma il loro utilizzo è a dir poco limitato. Non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nello sport di gran lunga più seguito, l'Italia non è un paese per giovani. Non lo si scopre oggi, ma è sempre fondamentale analizzare se ultimamente qualcosa si è mosso oltre l'immobilità costante. Spoiler, no: nulla si è mosso.

In un mondo del calcio (non solo italiano ma soprattutto quello discusso nella Penisola) in cui al primo errore un giovane viene sotterrato dai commenti negativi e messo da parte dalla propria società, le possibilità per gli Under sono pochissime, figurarsi per chi non ha ancora compiuto i 19 anni. Il confonto con gli altri maggiori campionati è impietoso, anno dopo anno: l'attuale non fa eccezione.

  • QUANTI GIOVANI HANNO ESORDITO IN SERIE A?

    Nel girone d'andata sono appena tre i giocatori che hanno fatto capolino in Serie A per la prima volta. Parliamo prima di tutto del figlio di Gigi Buffon, Louis, in campo per il Pisa a 17 anni, 9 mesi e 7 giorni: Buffon jr è il più giovane esordiente di questo campionato, in grado di totalizzare la pazzesca (!) cifra di 29 minuti in quattro incontri.

    Di poche settimane più 'vecchio' il portiere del Bologna Massimo Pessina, che ha giocato 82 minuti nel successo contro il Bologna. Ora 18enne dopo aver esordito da 17enne, il giovane estremo difensore ha sostituito Skorupski per poi tornare in panchina e non avere più occasioni. Il suo caso è però leggermente più difficile, considerando il ruolo.

    L'unico nuovo 18enne del 2025/2026 è Cheveyo Balentien, inserito da Allegri nelle partite che il Milan ha disputato contro Lecce e Fiorentina: 4 minuti totali.

    • Pubblicità

  • GLI UNDER 18 NELLA SERIE A 25/26

    Detto dei tre esordienti, il numero di Under 18 non si discosta molto considerando anche quelli che avevano già avuto modo di giocare nella passata Serie A.

    Nonostante non sia alla prima annata di Serie A, Camarda è ancora il più giovane dell'attuale torneo, con Palma dell'Udinese e Ahanor dell'Atalanta a completare il podio dei 17enni.

    Hanno esordito in Serie A a 17 anni anche i già citati Buffon e Pessina, mentre sta giocando nel massimo campionato italiano il 18enne Ekhator del Genoa. La stessa età di Balentien, che dopo aver giocato con il Milan a inizio annata è tornato a far parte del Milan Futuro in Serie D.

    Il totale di giocatori scesi in campo a 17 e 18 anni in questa Serie A è dunque quanto mai limitato anche considerando chi aveva già messo piede sui campi verdi dell'Italia nel 24/25:sette.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUOVI ESORDIENTI ALL'ESTERO

    Ci ripetiamo, si parla di occasioni mimime per i giovani di Serie A da anni, ma non per questo il discorso è meno calzante, anzi. Nonostante sia fondamentale dar spazio agli Under, sia per un discorso di supporto alla Nazionale maggiore, sia per dare loro la possibilità di vivere il mondo del calcio da protagonisti subito e non solamente dopo dodici prestiti consecutivi nelle serie inferiori, l'Italia non riesce proprio a cambiare la propria mentalità.

    Il campionato più vicino alla Serie A è la Liga, considerando che sono stati otto i giocatori Under 18 che hanno avuto modo di giocare per la prima volta nel massimo campionato spagnolo: cinque sono 17enni.

    Rispetto a Spagna e Italia, in Francia c'è stato l'esordio di due 16enni (Madjo e Hamdani), per un totale di ben 30 nuovi Under 18 schierati. Tre 16enni anche in Bundesliga (Konatè, Kiala e Mohya) e un considerevole numero di 22 giocatori che hanno ancora compiuto i 19 anni.

    La palma del giocatore più giovane per la prima volta in campo nel 25/26 va a Max Dowman, 15enne dell'Arsenal, per un totale di 17 giocatori tra i 15 e i 18 anni utilizzati nella prima parte di stagione.

  • GLI UNDER 18 IN CAMPO NEI CINQUE GRANDI TORNEI

    • Serie A, 7 giocatori Under 18 in campo in stagione
    • Liga, 12 giocatori Under 18 in campo in stagione
    • Premier League, 23 giocatori Under 18 in campo in stagione
    • Bundesliga, 24 giocatori Under 18 in campo in stagione
    • Ligue 1, 41 giocatori Under 18 in campo in stagione
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Napoli crest
Napoli
NAP
0