Un pezzo di Cantera per il centrocampo di Amorim: il Milan può accelerare su Marc Casadò

Marc Casadò è uno dei tanti talenti recenti partoriti dalla Cantera del Barcellona. Centrocampista 22enne, di grande intelligenza e intensità, capace all’occorrenza anche di giocare come difensore o esterno. Non a caso, in più occasioni, il suo allenatore Hansi Flick lo ha spesso paragonato e utilizzato sulla falsariga di Joshua Kimmich. Ha un contratto in scadenza nel 2028, il che lo rende non irraggiungibile sul mercato. È la classica operazione da "Moneyball" rossonero: un talento europeo sottovalutato o chiuso dai senatori da prendere, magari, in prestito con diritto di riscatto per valorizzarlo a San Siro. Casadó cerca minuti e centralità, il Milan ha bisogno di un geometra che dia logica alle transizioni offensive.



