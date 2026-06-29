Un pezzo di Cantera per il centrocampo di Amorim: il Milan può accelerare su Marc Casadò

Il Milan punta Marc Casadò. Virtualmente sistemata la questione attaccante, con Gonçalo Ramos sempre più vicino ai colori rossoneri, è ora il centrocampista del Barcellona uno dei giocatori attenzioni dal club di via Aldo Rossi.
In attesa di capire cosa sarà del futuro di Luka Modric, che deciderà cosa fare solamente a Mondiale concluso, ad Amorim servono pedine per la mediana, dove i profili di Fofana e Loftus-Cheek non si incastrano perfettamente col tipo di calcio dell’allenatore portoghese.
Per questo, nelle ultime ore, si sta facendo largo la pista che porta al canterano del club blaugrana.