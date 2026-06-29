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Matteo Occhiuto

Un pezzo di Cantera per il centrocampo di Amorim: il Milan può accelerare su Marc Casadò

Milan
Serie A
M. Casado
Calciomercato
Barcellona

Il Diavolo punta il giocatore blaugrana: valutazione fra i 20 e i 30 milioni, possibile offerta rossonera, con Jorge Mendes ancora coinvolto nel mercato del Milan.

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Il Milan punta Marc Casadò. Virtualmente sistemata la questione attaccante, con Gonçalo Ramos sempre più vicino ai colori rossoneri, è ora il centrocampista del Barcellona uno dei giocatori attenzioni dal club di via Aldo Rossi. 

In attesa di capire cosa sarà del futuro di Luka Modric, che deciderà cosa fare solamente a Mondiale concluso, ad Amorim servono pedine per la mediana, dove i profili di Fofana e Loftus-Cheek non si incastrano perfettamente col tipo di calcio dell’allenatore portoghese.

Per questo, nelle ultime ore, si sta facendo largo la pista che porta al canterano del club blaugrana. 


  • Marc Casado Barcelona 2025-26Getty

    CHI È MARC CASADÒ

    Marc Casadò è uno dei tanti talenti recenti partoriti dalla Cantera del Barcellona. Centrocampista 22enne, di grande intelligenza e intensità, capace all’occorrenza anche di giocare come difensore o esterno. Non a caso, in più occasioni, il suo allenatore Hansi Flick lo ha spesso paragonato e utilizzato sulla falsariga di Joshua Kimmich. Ha un contratto in scadenza nel 2028, il che lo rende non irraggiungibile sul mercato. È la classica operazione da "Moneyball" rossonero: un talento europeo sottovalutato o chiuso dai senatori da prendere, magari, in prestito con diritto di riscatto per valorizzarlo a San Siro. Casadó cerca minuti e centralità, il Milan ha bisogno di un geometra che dia logica alle transizioni offensive.


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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    FOSFORO E QUALITÀ PER AMORIM

    Come detto, Casadò porterebbe al Milan una grande dose di intelligenza calcistica. Potrebbe essere sia un’alternativa a Modric, sia il suo sostituto in caso di addio, sia un compagno di reparto del croato. Una pedina che, di certo, alzerebbe il livello qualitativo dei rossoneri, senza gravare eccessivamente sui costi. La sua valutazione è fra i 20 e i 30 milioni di euro e l’idea del Milan è provare a portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto. 

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  • FBL-PORTUGAL-TRIBUTEAFP

    LA “SOLITA” REGIA MENDES

    A facilitare l’operazione potrebbe essere la regia Jorge Mendes. I legami fra la progettualità del Milan e il super agente sono ormai evidenti e Casadó è un assistito del portoghese. Per questo, chiaramente, c’è ottimismo intorno all’affare: da capire, adesso, la risposta del Barcellona alla possibile offerta del Diavolo. 

  • FBL-ITA-SERIE A-AC MILAN-INTERAFP

    IL MILAN ACCELERA SUL MERCATO

    Quello che è certo è che, dopo la trattativa virtualmente conclusa per Gonçalo Ramos, il Milan continua ad accelerare sul mercato. Le grandi incertezze sul quadro dirigenziale hanno lasciato il posto a un Diavolo che pare abbastanza risoluto quantomeno sui nomi su cui andare a trattare e consegnare ad Amorim. Un segnale, indubbiamente, positivo, con il campo che poi sarà giudice finale dell’operato di Cardinale e Ibrahimovic. 

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