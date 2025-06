Un nuovo Koopmeiners per Tudor: l’olandese punta al Mondiale per Club per conquistare la Juventus

Al-Ain vs Juventus

Mondiale per Club

L’olandese è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a un Mondiale per Club da protagonista: la sua nuova sfida con la Juve inizia dall’America.

Parola d’ordine: riscatto. Teun Koopmeiners sa benissimo che la sua prima stagione con addosso la maglia bianconera è stata molto deludente, ma allo stesso ha ben chiaro in mente l’obiettivo.

Il centrocampista olandese vuole far tesoro di errori e difficoltà per ripartire e provare a conquistare la Juventus e vuole farlo già al Mondiale per Club, il primo grande appuntamento della nuova annata sportiva.

L’ex Atalanta ha già segnato in rosso la data del 19 giugno, quella che vedrà i bianconeri fare l’esordio nella competizione contro l'Al-Ain. Per lui si tratta di un nuovo inizio.