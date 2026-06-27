Un nuovo 9 per il Milan: chi è Gonçalo Ramos, quanto costa e perchè piace ad Amorim

Il Milan cerca un attaccante. Un cliché di questo periodo dell’anno, all’alba di un calciomercato che si preannuncia ricco e, nel caso del Diavolo, ricco di cambiamenti. Li impone una rosa che si è dimostrata fragile nel finale dell’ultima Serie A, ma soprattutto li chiede Amorim, nuova guida dei rossoneri e pronto a imporre il suo credo calcistico dalle parti di Milanello.
E, come spesso accade, in casa Milan il primo obiettivo da cercare di portare a casa è quello del numero 9, annoso e ricorrente problema tecnico.
L’ultimo nome uscito dal bussolotto è quello di Gonçalo Ramos, centravanti del PSG, assistito dal “solito" Jorge Mendes.