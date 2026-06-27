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Gonçalo Ramos MilanGOAL
Matteo Occhiuto

Un nuovo 9 per il Milan: chi è Gonçalo Ramos, quanto costa e perchè piace ad Amorim

Milan
Serie A
G. Ramos
Calciomercato

L’attaccante del PSG piace al neo allenatore del Diavolo: chi è, quanto potrebbe costare al Milan e perchè potrebbe arrivare in Serie A.

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Il Milan cerca un attaccante. Un cliché di questo periodo dell’anno, all’alba di un calciomercato che si preannuncia ricco e, nel caso del Diavolo, ricco di cambiamenti. Li impone una rosa che si è dimostrata fragile nel finale dell’ultima Serie A, ma soprattutto li chiede Amorim, nuova guida dei rossoneri e pronto a imporre il suo credo calcistico dalle parti di Milanello.

E, come spesso accade, in casa Milan il primo obiettivo da cercare di portare a casa è quello del numero 9, annoso e ricorrente problema tecnico.

L’ultimo nome uscito dal bussolotto è quello di Gonçalo Ramos, centravanti del PSG, assistito dal “solito" Jorge Mendes. 

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    CHI È GONÇALO RAMOS

    Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Benfica, con cui poi ha debuttato fra i professionisti. La scintilla della sua carriera arrivò quasi 4 anni fa, durante i Mondiali in Qatar: fece una tripletta contro la Svizzera negli ottavi di finale, trascinando i lusitani al turno successivo. È una punta punta forte fisicamente (185 i centimetri di altezza), moderna, capace col PSG di vincere tanto nell’ultimo biennio. Luis Enrique, in questo arco temporale, lo ha sempre visto come un ricambio di Ousmane Dembelè, ma come supersub Ramos si è sempre dimostrato affidabile. 

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  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-PSGAFP

    PERCHÈ GONÇALO RAMOS PIACE AL MILAN

    Ramos piace al Milan e il Milan piace a Ramos. Il centravanti portoghese, come detto, nell’ultima stagione ha vinto Ligue 1 e Champions col PSG ma giocando (e segnando) poco: solo 13 titolarità fra campionato e Coppa, a fronte di ben 18 subentri. Pochi minuti, seppur in una squadra di super star, e 11 reti messe a referto, che lo hanno convinto della necessità di trovare una squadra che possa puntare su di lui come titolare indiscusso. Al Milan il giocatore piace perchè, nelle idee di Amorim, il Diavolo del 2026/27 dovrà avere gerarchie definite in attacco, con una squadra basata su un 3421 impreziosito da una punta in grado di finalizzare bene il gioco. 

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    QUANTO COSTA GONÇALO RAMOS

    All’epoca del suo acquisto dal Benfica, nel 2023, il PSG lo pagò 65 milioni di euro. Una cifra importante, forse non del tutto ripagata dai 44 goal segnati in 3 stagioni. Per questo, chiaramente, l’offerta del Milan sarà più bassa: si parte da una base che si aggira fra i 35 e i 40 milioni, con un esborso massimo per i rossoneri - come riportato da Fabrizio Romano - che si potrebbe spingere fino a 50.

  • FBL-EURO-2024-POR-TRAININGAFP

    COME POTREBBE GIOCARE IL MILAN CON GONÇALO RAMOS

    Come detto, qualora arrivasse a Milano, Gonçalo Ramos sarebbe il titolare indiscusso dell’attacco rossonero. Farebbe il riferimento offensivo nel 3-4-2-1 di Amorim, in cui - a oggi - Pulisic e Leao sarebbero i due trequartisti. 

    Poi chiaramente in casa Milan si valutano dei nomi per la trequarti, ma l’obiettivo numero 1 - o meglio, numero 9 - potrebbe essere il portoghese del PSG, che di certo alzerebbe la qualità e la profondità del reparto rossonero. 

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    IL LEGAME GONÇALO RAMOS-JORGE MENDES

    Da non dimenticare, ovviamente, anche l’aiuto che può dare il profilo di chi gestisce gli interessi di Gonçalo Ramos. Stiamo parlando di Jorge Mendes, che avrà ovviamente un ruolo di primo piano in questa eventuale trattativa e che, oltretutto, è anche il manager di Amorim, nuova guida tecnica del Diavolo. 

    Non è difficile pensare, poi, che diversi giocatori della "scuderia" di Mendes possano diventare nomi caldi per il Milan: il primo è certamente Gonçalo Ramos, con anche Trincao da monitorare.