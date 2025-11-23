Un Derby della Madonnina ad alta quota: Inter e Milan a un esame, in palio già punti pesanti

C’è una cosa soprattutto che in questa stagione accomuna le due meneghine: sia Inter che Milan sono all’inizio di un nuovo ciclo.

Cristian Chivu è stato chiamato a raccogliere un’eredità pesante, ovvero quella di Simone Inzaghi che, nel corso dei suoi quattro anni vissuti sulla panchina nerazzurra, ha messo in bacheca uno Scudetto, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e per due volte ha condotto la sua squadra alla conquista di un posto nella finale di Champions League.

Un percorso costellato di tanti successi, durante il quale è stata costruita quell’ossatura che è rimasta intatta. Chivu ha dunque ereditato una squadra per forza di cose destinata a essere inserita nel novero delle grandi favorite per il titolo e ha avuto il merito non solo di saper fronteggiare la pressione che il compito impone, ma anche di non stravolgere quanto fatto in passato, mettendoci del suo un po’ alla volta, settimana dopo settimana.

Diversa la situazione che è stato chiamato ad affrontare Massimiliano Allegri. A lui, che è uno dei tecnici italiani più esperti e vincenti in assoluto e che in passato aveva già vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in rossonero, è stato affidato il compito di riportare il Milan dove merita di essere.

Ha ereditato una squadra reduce da un ottavo posto in campionato ed esclusa dalle coppe europee e il suo lavoro è stato fin da subito evidente. Un’opera certosina, fatta non solo di tattica e di schemi, ma soprattutto di quella mentalità necessaria per stare lassù con le prime della classe. L’obiettivo stagionale dichiarato è il ritorno in Champions League, ma quanto fatto fin qui e la possibilità di concentrarsi solo su una partita a settimana hanno spinto il Milan tra le squadre in lotta per il titolo.