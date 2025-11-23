Un Derby della Madonnina ad alta quota: Inter e Milan a un esame, in palio già punti pesanti

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna protagonista proponendo sfide di alto livello. Tra tutte non può non spiccare Inter-Milan, ovvero il sentitissimo Derby della Madonnina.
Una partita da sempre diversa da tutte le altre e avvolta da un fascino speciale. Questione di blasone certamente, visto cosa rappresentano le due compagini meneghine per il calcio italiano e non solo, ma a scendere in campo è anche una fortissima rivalità e quel continuo inseguimento al predominio cittadino.
Quello che andrà in scena stasera a San Siro sarà, come di consueto, un evento, e non potrebbe essere altrimenti, ma a dare a tutto un fascino ancora più elevato c’è quella sensazione che per entrambe le squadre possa trattarsi di un test molto importante.
L’Inter si presenterà ai blocchi di partenza della giornata da capolista, ma il Milan è lì, staccato di sole due lunghezze e quindi potenzialmente in corsia di sorpasso. I punti messi in palio saranno forse non decisivi, visto che la strada è ancora lunga, ma comunque pesanti, considerando che si tratterà di un confronto di altissima classifica.