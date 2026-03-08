Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao Pulisic Lautaro Thuram Milan InterGOAL
Vittorio Rotondaro

Un derby dagli attacchi spuntati: da Pulisic e Thuram, le 'spine' di Milan e Inter

Milan e Inter si presentano al derby con più di un problema in attacco: tra crisi d'astinenza e assenze forzate.

Pubblicità

Potrebbe essere una notte decisiva per l'assegnazione dello Scudetto, soprattutto se l'Inter dovesse riuscire a portare a casa l'intera posta nel derby contro il Milan, distante dieci lunghezze e obbligato a guardare ciò che accade alle proprie spalle.

In caso di successo, i nerazzurri ipotecherebbero il 21° Scudetto a dieci giornate dal termine; anche il pareggio non sarebbe male per gli uomini di Chivu, mentre un'eventuale vittoria milanista metterebbe un po' di pepe in vista del finale.

Ad ogni modo sarà una stracittadina dagli attacchi spuntati, complici infortuni e crisi d'astinenza che hanno colpito i vari Leao, Pulisic, Bonny, Thuram e Lautaro.

  • LEAO IN LEGGERA RIPRESA

    Due goal nelle ultime tre gare per il portoghese che, prima del recupero Milan-Como, non timbrava il cartellino da oltre un mese, e cioé dall'1-1 di San Siro contro il Genoa dell'8 gennaio.

    A Cremona ha trovato la via della rete con un comodo tiro a porta spalancata su azione di contropiede e con gli avversari completamente sbilanciati in avanti, dopo aver sprecato tanto dalle parti di un Audero in forma smagliante.

    Stasera al 'Meazza' sarà titolare accanto a Pulisic, il match-winner dell'andata che spera di sbloccarsi una volta per tutte.

    • Pubblicità

  • PULISIC MAI IN GOAL NEL 2026

    Le dieci reti stagionali di Pulisic sono arrivate tutte nel 2025: fa impressione, dunque, lo zero per quanto riguarda le marcature in questo 2026 da più ombre che luci per lui.

    'Capitan America' condizionato in parte anche da una borsite che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Bologna: troppo poco, comunque, per giustificare questo deficit di brillantezza sottoporta che sta assottigliando numeri eccezionali fino a fine dicembre.

    Non a caso l'ultimo sigillo è ancora quello inferto al Verona il 28 dicembre: da allora Pulisic non ha più esultato per un suo goal, al contrario di come faceva in una prima parte di stagione caratterizzata da una media al top in Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • THURAM CON LA FEBBRE, BONNY OK

    Il francese è il grande dubbio di Chivu, a poche ore dal calcio d'inizio: nella conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio ad Appiano Gentile, il tecnico ha rivelato lo stato febbrile dell'ex Borussia Moenchengladbach che rischia di dare forfait.

    "Marcus ha un po' di febbre e non si è allenato, speriamo che domani (oggi, n.d.r.) sia disponibile".

    In compenso, in casa Inter si può esultare per il recupero completo di Bonny, preallertato per una maglia da titolare in tandem con Pio Esposito, ovvero l'unico attaccante del lotto a non soffrire di alcuna problematica.

  • LAUTARO INDISPONIBILE

    Sì, perché a differenza di Thuram, capitan Lautaro è già certo di non prendere parte al derby odierno.

    Il 'Toro' ha conosciuto il suo destino subito dopo la trasferta norvegese di Bodo, in cui ha rimediato un infortunio al polpaccio: stop non brevissimo e assenza scontata in un match dai mille significati per lui.

    Nonostante l'indisponibilità, Lautaro sarà aggregato al gruppo per stare vicino ai compagni e incitarli dal punto di vista morale a poche ore dal calcio d'inizio: spirito da capitano che sente l'importanza del momento, di un match che potrebbe indirizzare una volta per tutte lo Scudetto dalla propria parte.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0