Un derby dagli attacchi spuntati: da Pulisic e Thuram, le 'spine' di Milan e Inter

Potrebbe essere una notte decisiva per l'assegnazione dello Scudetto, soprattutto se l'Inter dovesse riuscire a portare a casa l'intera posta nel derby contro il Milan, distante dieci lunghezze e obbligato a guardare ciò che accade alle proprie spalle.

In caso di successo, i nerazzurri ipotecherebbero il 21° Scudetto a dieci giornate dal termine; anche il pareggio non sarebbe male per gli uomini di Chivu, mentre un'eventuale vittoria milanista metterebbe un po' di pepe in vista del finale.

Ad ogni modo sarà una stracittadina dagli attacchi spuntati, complici infortuni e crisi d'astinenza che hanno colpito i vari Leao, Pulisic, Bonny, Thuram e Lautaro.