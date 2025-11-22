Un Bologna che merita di sognare: continuità, grande calcio e numeri da record

Alla base dell’ascesa del Bologna ci sono certamente le scelte della società ed il rendimento dei giocatori rossoblù, ma anche il lavoro di un allenatore, Vincenzo Italiano, che una volta di più sta dimostrando di riuscire a tirare fuori il massimo dal gruppo che ha a disposizione.

Tra tutte le squadre del campionato, quella rossoblù è probabilmente quella con l’identità più evidente. Una squadra votata all’attacco, che gioca un grande calcio e che subisce anche poche reti, visto che ha una delle migliori del torneo (solo otto quelle subite).

Un exploit dunque non causale, ma figlio di idee, coraggio, qualità ed anche modernità. Il Bologna è diventato negli ultimi anni un modello da seguire ed è tornato ad essere una delle più belle realtà del calcio nostrano.