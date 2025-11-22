Un Bologna che merita di sognare: continuità, grande calcio e numeri da record

Si è trattato di un primato solo momentaneo e condiviso con Inter e Roma, ma poco toglie a quanto di straordinario sta facendo il Bologna in questa stagione.
La compagine rossoblù infatti, supera anche l’ostacolo Udinese imponendosi con un netto 3-0 in trasferta e, non solo inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato, ma soprattutto si regala la sensazione di guardare tutti (o quasi) dall’alto in basso.
Un’ennesima conferma per la squadra di Vincenzo Italiano che, dopo aver chiuso la scorsa annata conquistando una storica Coppa Italia, sta viaggiando a ritmi da record.