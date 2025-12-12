Un anno per rinascere: Kelly, dalle critiche al posto fisso nella difesa della Juventus

Superata l’estate, nonostante qualche voce - seppur flebile - su un possibile addio dopo pochi mesi, Kelly è rimasto a Torino.

Fin da subito, Tudor ha scelto di impostare la difesa del suo 3-4-2-1 proprio su di lui, Bremer e Kalulu. L’infortunio del brasiliano, però, ha nuovamente complicato i piani bianconeri.

Kelly ha quindi assunto un ruolo ancora più centrale, caricandosi di maggiori responsabilità e iniziando a occupare con continuità anche la posizione di difensore centrale nella linea a tre.

Dopo l’esonero di Tudor, con l’arrivo di Spalletti le cose non sono cambiate: al di là dell’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Cremonese, Sporting e Torino, Kelly ha giocato ogni minuto a sua disposizione.

Il classe 1998 inglese è oggi il secondo giocatore più utilizzato della stagione bianconera, dietro solo a Kalulu. I numeri difensivi sono dalla sua parte: primeggia nei duelli aerei vinti e nelle respinte, segnali evidenti della sua crescita sul piano della solidità. Allo stesso tempo, figura tra i più coinvolti in fase di impostazione, primeggiando anche per numero di passaggi nella metà campo bianconera, a conferma di quanto sia diventato un riferimento nella costruzione dal basso.