Un'altra panchina per Zirkzee con il Manchester United: la Roma è in pressing per l'attaccante

Ormai non è certo più una sorpresa vedere Joshua Zirkzee fuori dalla formazione titolare schierata da Ruben Amorim e a guardare la partita dalla panchina per la maggior parte del tempo.
Contro l'Aston Villa è arrivato un altro segnale per l'ex giocatore del Bologna, entrato solo nella parte finale, senza però riuscire a cambiare il risultato che ha visto il Manchester United uscire sconfitto 2-1.
Una situazione che si intreccia con il mercato visto che Zirkzee è uno di coloro che potrebbero muoversi già nella sessione invernale. E soprattutto c'è la Roma che sta lavorando per riportarlo in Italia.