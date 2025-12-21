Un'altra panchina per Zirkzee con il Manchester United: la Roma è in pressing per l'attaccante

Più che un periodo per l'attaccante olandese è il proseguo di un'esperienza che è stata altamente negativa. Dopo le difficoltà nella prima stagione, anche in questa Zirkzee non è riuscito a ritagliarsi lo spazio e la fiducia dell'allenatore.

Meno di 400 minuti giocati e un solo goal a fine novembre nella vittoria contro il Crystal Palace. Di fatto quella è stata l'unico momento positivo a livello personale, in un periodo in cui stava trovando più continuità con tre gare consecutive da titolare.

Poi è di nuovo finito indietro nelle gerarchie e il rischio per lui è che lo scenario non sarà molto diverso nei prossimi mesi.