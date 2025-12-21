Pubblicità
Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Andrea Ajello

Un'altra panchina per Zirkzee con il Manchester United: la Roma è in pressing per l'attaccante

Ennesima esclusione per Joshua Zirkzee: l'attaccante del Manchester United ha giocato pochissimi minuti nelle ultime gare e il mercato si avvicina. Per la Roma è uno degli obiettivi principali.

Ormai non è certo più una sorpresa vedere Joshua Zirkzee fuori dalla formazione titolare schierata da Ruben Amorim e a guardare la partita dalla panchina per la maggior parte del tempo.

Contro l'Aston Villa è arrivato un altro segnale per l'ex giocatore del Bologna, entrato solo nella parte finale, senza però riuscire a cambiare il risultato che ha visto il Manchester United uscire sconfitto 2-1. 

Una situazione che si intreccia con il mercato visto che Zirkzee è uno di coloro che potrebbero muoversi già nella sessione invernale. E soprattutto c'è la Roma che sta lavorando per riportarlo in Italia. 

  • SEMPRE PIÙ AI MARGINI

    Con l'Aston Villa Amorim lo ha inserito al minuto 73' con il risultato ancora in bilico, sul 2-1 per i padroni di casa. Un minutaggio non particolarmente ampio quindi ma comunque maggiore di quello delle ultime gare di campionato.

    Zirkzee infatti era reduce da appena 7 minuti nelle precedenti due partite contro Wolverhampton e Bournemouth. Segnali evidenti di come il tecnico dei Red Devils non lo consideri una prima scelta e spesso neanche una valida opzione dalla panchina. 

  • LA STAGIONE DI ZIRKZEE AL MANCHESTER UNITED

    Più che un periodo per l'attaccante olandese è il proseguo di un'esperienza che è stata altamente negativa. Dopo le difficoltà nella prima stagione, anche in questa Zirkzee non è riuscito a ritagliarsi lo spazio e la fiducia dell'allenatore.

    Meno di 400 minuti giocati e un solo goal a fine novembre nella vittoria contro il Crystal Palace. Di fatto quella è stata l'unico momento positivo a livello personale, in un periodo in cui stava trovando più continuità con tre gare consecutive da titolare.

    Poi è di nuovo finito indietro nelle gerarchie e il rischio per lui è che lo scenario non sarà molto diverso nei prossimi mesi. 

  • OBIETTIVO NUMERO 1 DELLA ROMA

    Il poco minutaggio di Zirkzee non fa che alimentare il mercato attorno a lui. E il club che sta pensando di più all'ex Bologna è la Roma, che ha nel rinforzare l'attacco l'assoluta priorità per il mercato di gennaio. 

    Da tempo i giallorossi sono interessati all'olandese e la sessione che si aprirà tra pochi giorni potrebbe essere davvero quella giusta per arrivare all'attaccante. 

    Come riferisce Moretto, ci sono contatti continui tra le parti, sia tra i club che tra i giallorossi e l'entourage del giocatore; massimo sforzo in questo momento per arrivare alla fumata bianca. Non c'è ancora l'accordo totale e manca il via libera dallo United ma Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A. 

  • IL FATTORE 'MBEUMO"

    Da considerare però c'è l'assenza di Mbeumo; l'attaccante del Manchester United è impegnato infatti in Coppa D'Africa con il Camerun. Probabile quindi che il Manchester United decida di lasciar andare Zirkzee eventualmente non subito ma nella seconda parte di gennaio in modo da non essere troppo scoperta nel reparto offensivo. 

    La Roma invece vorrebbe Zirkzee subito ad inizio gennaio ma dovrà convincere il club inglese e non sarà semplice. 

