Ulsan-Mamelodi Sundowns dove vederla: DAZN, Canale 5 o Italia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ulsan HD FC vs Mamelodi Sundowns FC

Mondiale per Club

I sudcoreani dell'Ulsan e i sudafricani dei Mamelodi Sundowns iniziano i rispettivi percorsi nel Mondiale per Club: dove vedere la partita.

Teoriche formazioni materasso del gruppo F, i sudcoreani dell'Ulsan e i sudafricani dei Mamelodi Sundowns iniziano i rispettivi percorsi del Mondiale per Club, in un girone (l'F) completato dai tedeschi del Borussia Dortmund e dai brasiliani del Fluminense.

L'Ulsan si è qualificato al Mondiale statunitense grazie all'ottimo piazzamento nel Ranking AFC delle ultime stagioni, così come i Mamelodi Sundowns - reduci dalla sconfitta nella finale della Champions League africana - hanno sfruttato il Ranking CAF per essere presenti su suolo americano.

Di seguito tutte le informazioni su Ulsan-Mamelodi Sundowns: dove vedere la partita, valida per la prima giornata del Mondiale per Club, in tv e streaming e le formazioni.