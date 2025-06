Ulsan-Mamelodi 0-1, pagelle e tabellino: Farias fallisce da buona posizione, Rayners non perdona

I sudafricani vincono e convincono all'esordio: superati i sudcoreani dell'Ulsan e primi tre punti in classifica al Mondiale per Club.

Lunga giornata per Ulsan e Mamelodi, con le due squadre costrette a rientrare negli spogliatoi pochi secondi prima del fischio d'inizio, a causa di un forte temporale sopraggiunto in pochi minuti sui cieli di Orlando.

Una volta rientrati sul terreno di gioco, quasi un'ora dopo, a partire forte sono i sudafricani, con Arthur Sales che, dopo appena 20 secondi, viene murato a pochi passi dalla linea da un super intervento di Seo Myung-Guan. Passano appena tre minuti e i sudcoreani vanno vicinissimi al vantaggio, con Erick Farias che si divora un rigore in movimento, calciando sopra la traversa con il mancino a tu per tu con Williams. La gara resta viva, con occasioni da una parte e dall'altra e con il Mamelodi che trova il vantaggio, poi subito annullato dal VAR per il tocco di mano di Rayners. Alla fine però la rete arriva meritatamente: azione manovrata, rifinita dall'imbucata di Ribeiro Costa per Rayners, che questa volta può esultare grazie ad un destro all'angolino di sinistra, con Hyeon-Woo che non può nulla. Meno di tre minuti dopo Rayners segna ancora, ma questa volta è il fuorigioco a negargli la seconda gioia di giornata.

Nella ripresa calano notevolmente i ritmi, ma i sudafricani continuano a mantenere il pallino del gioco, per lo meno fino a metà del secondo tempo: nel finale sono infatti i sudcoreani a creare il maggior numero di occasioni, con la difesa di Cardoso che riesce a difendere il risultato e a portare a casa i tre punti.