Ufficiali date e orari delle semifinali d'andata di Coppa Italia: quando si giocano Como-Inter e Lazio-Atalanta

Inter, Como, Atalanta e Lazio: le magnifiche quattro che si giocheranno l'accesso alla finalissima della Coppa Italia 2025/2026, dopo aver superato lo scoglio dei quarti di finale, sono loro.
In mattinata la Lega Calcio Serie A ha così annunciato ufficialmente le date e gli orari delle semifinali d'andata della competizione: gare che si giocheranno in casa del Como e della Lazio, le due squadre più in basso nel tabellone.
Ecco dunque quando andrà in scena gara-1 delle semifinali di Coppa Italia, ovvero Como-Inter e Lazio-Atalanta, ennesimo passo verso la finale di Roma.