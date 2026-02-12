Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-INTER-COMOAFP
Stefano Silvestri

Ufficiali date e orari delle semifinali d'andata di Coppa Italia: quando si giocano Como-Inter e Lazio-Atalanta

Inter, Como, Atalanta e Lazio sono le quattro semifinaliste dell'edizione 2025/2026 della Coppa Italia: le date e gli orari delle semifinali d'andata, che si giocheranno all'inizio di marzo.

Inter, Como, Atalanta e Lazio: le magnifiche quattro che si giocheranno l'accesso alla finalissima della Coppa Italia 2025/2026, dopo aver superato lo scoglio dei quarti di finale, sono loro.

In mattinata la Lega Calcio Serie A ha così annunciato ufficialmente le date e gli orari delle semifinali d'andata della competizione: gare che si giocheranno in casa del Como e della Lazio, le due squadre più in basso nel tabellone.

Ecco dunque quando andrà in scena gara-1 delle semifinali di Coppa Italia, ovvero Como-Inter e Lazio-Atalanta, ennesimo passo verso la finale di Roma.

  • QUANDO SI GIOCA COMO-INTER

    • Martedì 3 marzo ore 21

    Como-Inter andrà in scena nella serata di martedì 3 marzo: la sfida tra la formazione di Cesc Fabregas e quella di Cristian Chivu prenderà il via alle ore 21.

    La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como, con ritorno in programma dunque a San Siro: è proprio lì, al Meazza, che si deciderà in maniera definitiva una delle due qualificazioni alla finale di Coppa Italia.

  • QUANDO SI GIOCA LAZIO-ATALANTA

    • Mercoledì 4 marzo ore 21

    L'altra semifinale d'andata, che vedrà sfidarsi la Lazio e l'Atalanta, è stata invece programmata per la serata successiva: il match prenderà infatti il via alle ore 21 di mercoledì 4 marzo.

    Lazio-Atalanta si giocherà all'Olimpico di Roma: la decisiva gara di ritorno andrà invece in scena alla New Balance Arena di Bergamo.

  • QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI DI RITORNO

    Per quanto riguarda le semifinali di ritorno di Coppa Italia, non hanno ancora una data e un orario preciso: verrà comunicato soltanto in un secondo momento, con l'avvicinarsi delle partite e con il delinearsi dei calendari delle altre competizioni.

    La certezza è che Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocheranno un mese e mezzo dopo le gare d'andata: il ritorno delle due sfide è infatti genericamente in programma tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile.

  • CHI TRASMETTE LE SEMIFINALI IN TV E STREAMING

    A trasmettere le semifinali di Coppa Italia sarà ancora una volta Mediaset, broadcaster che detiene i diritti del torneo: in un secondo momento verrà annunciato se la diretta tv di Como-Inter e Lazio-Atalanta sarà su Canale 5 o su Italia 1. 

    Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, le due gare saranno visibili sia su Mediaset Infinity (sito oppure app) che sul sito di Sportmediaset.

0