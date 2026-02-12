Ufficiali date e orari delle semifinali d'andata di Coppa Italia: quando si giocano Como-Inter e Lazio-Atalanta

Per quanto riguarda le semifinali di ritorno di Coppa Italia, non hanno ancora una data e un orario preciso: verrà comunicato soltanto in un secondo momento, con l'avvicinarsi delle partite e con il delinearsi dei calendari delle altre competizioni.

La certezza è che Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocheranno un mese e mezzo dopo le gare d'andata: il ritorno delle due sfide è infatti genericamente in programma tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile.