Ufficiale, Venturino è della Roma: perché è stato preso, la formula e le cifre dell'operazione, sarà titolare o no con Gasperini

Lo scambio è completo: la Roma ha ufficialmente annunciato l'arrivo nella Capitale di Lorenzo Venturino, che dopo aver effettuato le visite mediche ha firmato il proprio contratto con il club giallorosso.
L'annuncio da parte della Roma è arrivato in mattinata. Dunque poche ore dopo quello del trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa, chiuso ufficialmente nella serata di venerdì.
Quanto è stato pagato Venturino dalla Roma? Potrà ritagliarsi spazio nella rosa di Gasperini? Le sue prospettive dopo l'addio al Genoa.