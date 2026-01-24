Ufficiale, Venturino è della Roma: perché è stato preso, la formula e le cifre dell'operazione, sarà titolare o no con Gasperini

Venturino sarà titolare con Gasperini? La risposta è no, almeno in un primo momento. La concorrenza sulla trequarti della Roma, e in generale dalla metà campo in su, è troppo folta e qualitativa per poter pensare a un utilizzo costante del giovane arrivato dal Genoa.

Soulé è intoccabile nonostante la panchina iniziale contro il Torino, Dybala è tornato in grande spolvero come dimostrato dagli assist in casa granata. Così come si è rivisto Lorenzo Pellegrini dopo l'infortunio. Anche per questo Baldanzi giocava così poco. E anche per questo ha deciso di andare a cercare maggiore spazio al Genoa.

La concorrenza si è addirittura intensificata con l'arrivo di Malen dall'Aston Villa: l'olandese ha esordito alla grande a Torino, tanto che Gasperini pare aver finalmente trovato il proprio 9 ideale, con conseguente possibilità di schierare stabilmente Dybala alle sue spalle e non più come falso centravanti.