Venturino RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Venturino è della Roma: perché è stato preso, la formula e le cifre dell'operazione, sarà titolare o no con Gasperini

Poche ore dopo il trasferimento di Baldanzi al Genoa, la Roma ha ufficializzato l'arrivo nella Capitale di Lorenzo Venturino: il nuovo acquisto è stato preso nell'ambito dello scambio col mancino.

Lo scambio è completo: la Roma ha ufficialmente annunciato l'arrivo nella Capitale di Lorenzo Venturino, che dopo aver effettuato le visite mediche ha firmato il proprio contratto con il club giallorosso.

L'annuncio da parte della Roma è arrivato in mattinata. Dunque poche ore dopo quello del trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa, chiuso ufficialmente nella serata di venerdì.

Quanto è stato pagato Venturino dalla Roma? Potrà ritagliarsi spazio nella rosa di Gasperini? Le sue prospettive dopo l'addio al Genoa.

  • IL COMUNICATO DELLA ROMA

    Questo è il comunicato pubblicato dalla Roma sul proprio sito:

    "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.  Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all'Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall'Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Lorenzo!".

  • LA FORMULA E LE CIFRE

    Venturino non approda alla Roma a titolo definitivo: l'operazione con il Genoa è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con i giallorossi che, se vorranno riscattarlo al termine della stagione, dovranno versare 7 milioni di euro nelle casse rossoblù.

    Anche Baldanzi è passato al Genoa con la medesima formula, dunque in prestito con diritto di riscatto: l'acquisizione a titolo definitivo costerebbe però ai liguri qualcosa di più, ovvero 10 milioni di euro.

  • TITOLARE O NO CON GASPERINI?

    Venturino sarà titolare con Gasperini? La risposta è no, almeno in un primo momento. La concorrenza sulla trequarti della Roma, e in generale dalla metà campo in su, è troppo folta e qualitativa per poter pensare a un utilizzo costante del giovane arrivato dal Genoa.

    Soulé è intoccabile nonostante la panchina iniziale contro il Torino, Dybala è tornato in grande spolvero come dimostrato dagli assist in casa granata. Così come si è rivisto Lorenzo Pellegrini dopo l'infortunio. Anche per questo Baldanzi giocava così poco. E anche per questo ha deciso di andare a cercare maggiore spazio al Genoa.

    La concorrenza si è addirittura intensificata con l'arrivo di Malen dall'Aston Villa: l'olandese ha esordito alla grande a Torino, tanto che Gasperini pare aver finalmente trovato il proprio 9 ideale, con conseguente possibilità di schierare stabilmente Dybala alle sue spalle e non più come falso centravanti.

  • LA PRIMA PARTE DI STAGIONE AL GENOA

    Il diciannovenne Venturino, del resto, non era titolare neppure al Genoa. Anzi, a dirla tutta non è praticamente mai sceso in campo nella prima parte della stagione, collezionando appena due presenze - entrambe dalla panchina - in campionato.

    Facile, dunque, interpretare il suo arrivo a Roma in un duplice senso: Venturino è servito a sbloccare l'operazione Baldanzi e intanto la Roma si è portata a casa un elemento comunque molto interessante, con possibilità di valutare il suo acquisto a titolo definitivo alla fine del campionato. Insomma, un'operazione più per il futuro che per il presente.

