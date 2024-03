Ufficiale, Sarri non è più l'allenatore della Lazio: dimissioni accettate, squadra a Martusciello

Il club biancoceleste ha annunciato la separazione dall'allenatore toscano, che martedì ha presentato le dimissioni dopo un confronto con la squadra.

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Con un comunicato ufficiale, il club capitolino ha annunciato l’addio del tecnico toscano, che all’indomani della sconfitta contro l’Udinese ha rassegnato le proprie dimissioni, poi accettate dalla società guidata dal presidente Claudio Lotito.

La fine di una storia durata più di due anni e mezzo, che ha visto l’ex Napoli riportare la Lazio in Champions League e fino agli ottavi di finale della competizione, oltre al secondo posto in campionato.

Gli ultimi risultati e una stagione compromessa in campionato, con il sogno Champions svanito già e un anonimo nono posto, ben lontano dalle aspettative di inizio stagione, hanno compromesso il rapporto tra Sarri, squadra e proprietà.

Più volte il tecnico ha puntato il dito contro la dirigenza per scelte di mercato non avallate da lui, mentre dall’altra parte Lotito ha sempre dichiarato di aver allestito una rosa all’altezza per la corsa al quarto posto.

“Ognuno si prenda le proprie responsabilità” era stato il messaggio di Sarri dopo la sconfitta di Firenze.

La quarta sconfitta di fila ha portato a un’inevitabile rottura, sancita con le dimissioni presentate da Sarri oggi e accettate da Lotito, prima del comunicato che ha reso ufficiale la separazione.