Ufficiale, presentate le candidature di Abete e Malagò alla presidenza della FIGC: il 22 giugno le elezioni

Abete ha parlato invece, sempre all'ANSA, dopo la presentazione della propria candidatura:

"Ora la candidatura è formalmente depositata - ha detto - Comincia una campagna elettorale lunghissima, quaranta giorni sono molti per discutere dei problemi del calcio".

"È una gara che si evolve andando a confrontarsi sull'attività che si svolgerà - ha proseguito Abete - Il rischio del mondo del calcio, al di là della qualità delle persone che si candidano, è che in qualche modo individui le persone e non dei programmi condivisi. Ritirarmi in corsa? Non è qualcosa che prendo in considerazione".