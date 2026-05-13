Ufficiale, presentate le candidature di Abete e Malagò alla presidenza della FIGC: il 22 giugno le elezioni

Le parole di Abete sono legate al netto vantaggio da cui parte Malagò, che gode dell'appoggio di diverse parti: dalla Serie A alla Serie B, passando per l'Assocalciatori e l'Assoallenatori.
Proprio nella serata di martedì è arrivata una dichiarazione da parte della Lega Serie B, riportato dall'ANSA, nella quale è stato confermato l'appoggio a Malagò.
"La Lega nazionale professionisti serie B - si legge - comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il presidente, Paolo Bedin, ha svolto con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale".
Abete gode invece del sostegno della LND, la Lega Nazionale Dilettanti, della quale attualmente è il presidente.