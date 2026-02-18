Goal.com
Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Ufficiale, Pobega riscattato dal Bologna fino al 2028: le cifre dell'operazione e quanti milioni incassa il Milan

Tommaso Pobega, a Bologna in prestito nell'ultimo anno e mezzo, è a tutti gli effetti un giocatore rossoblù: rimarrà in Emilia per altri due anni e mezzo. I dettagli dell'accordo col Milan.

Tommaso Pobega ha ufficialmente una squadra. Non che fino a oggi non ne avesse una: semplicemente era ancora... diviso tra due, ovvero il Bologna e il Milan, almeno da un punto di vista puramente formale.

Questa mattina, il cordone ombelicale con i rossoneri si è sciolto: il club emiliano ha ufficialmente annunciato di aver riscattato Pobega, che diventa a tutti gli effetti un calciatore del Bologna e solo del Bologna.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione Pobega: come si è svolta nel corso dell'ultimo anno e mezzo e la cifra che pioverà nelle casse del Milan.

  • L'ANNUNCIO DEL BOLOGNA

    "Il Bologna FC 1909 - ha annunciato il club felsineo - comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".

  • IL DOPPIO ACCORDO CON IL MILAN

    Nell'estate del 2024, Bologna e Milan hanno raggiunto un primo accordo per il trasferimento di Pobega sotto le Due Torri. La formula? Prestito con diritto di riscatto. Riscatto che un anno dopo non si è però concretizzato: il club emiliano ha deciso di non spendere i 12 milioni previsti nell'intesa.

    Solo che Pobega è tornato lo stesso a Bologna poco dopo, ma con un'altra formula: prestito con obbligo di riscatto, dunque non più diritto. Obbligo che si sarebbe verificato a determinate condizioni e che, appunto, è scattato ufficialmente oggi.

  • LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Il Bologna, al momento di stipulare il secondo accordo con il Milan per Pobega, ha accettato di sborsare una cifra inferiore a quella inizialmente prevista: da 12, i milioni in ballo per il riscatto del centrocampista sono diventati 7.

    Il club emiliano aveva già versato al Milan un milione, nel luglio del 2025, per assicurarsi Pobega in prestito oneroso.

  • LA STAGIONE DI POBEGA

    Pobega, che nel 2025/2026 ha conquistato una Coppa Italia battendo nella finale di Roma proprio il Milan, ha collezionato in questa stagione 25 presenze tra tutte le competizioni, anche se non sta vivendo un gran momento di forma: ha appena saltato la trasferta di Torino dopo aver rimediato un'espulsione contro il Parma, la quale era arrivata a sua volta dopo due panchine di fila.

    Sono comunque tre le reti messe a segno da Pobega tra campionato ed Europa League. Un bottino realizzativo ulteriormente gonfiato da un paio di assist.

