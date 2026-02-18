Ufficiale, Pobega riscattato dal Bologna fino al 2028: le cifre dell'operazione e quanti milioni incassa il Milan

Tommaso Pobega ha ufficialmente una squadra. Non che fino a oggi non ne avesse una: semplicemente era ancora... diviso tra due, ovvero il Bologna e il Milan, almeno da un punto di vista puramente formale.

Questa mattina, il cordone ombelicale con i rossoneri si è sciolto: il club emiliano ha ufficialmente annunciato di aver riscattato Pobega, che diventa a tutti gli effetti un calciatore del Bologna e solo del Bologna.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione Pobega: come si è svolta nel corso dell'ultimo anno e mezzo e la cifra che pioverà nelle casse del Milan.