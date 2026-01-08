Ufficiale, Petar Ratkov è della Lazio: la formula e le cifre finali dell'operazione, quanti milioni al Salisburgo

Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato, tramite il proprio sito e i propri social, l'arrivo dell'attaccante serbo classe 2002, proveniente dal Salisburgo.

L'accordo tra i due club per Ratkov era stato confezionato nella serata di martedì e definitivamente chiuso mercoledì. Il giorno, cioè, in cui il calciatore è arrivato a Fiumicino per effettuare le visite mediche e poi per firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Tutto ok per Ratkov, che non ha presentato problemi durante i test medici e, alla fine, è stato ufficialmente confermato dalla Lazio come suo rinforzo offensivo.