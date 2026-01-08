Pubblicità
Stefano Silvestri

Ufficiale, Petar Ratkov è della Lazio: la formula e le cifre finali dell'operazione, quanti milioni al Salisburgo

Pochi giorni dopo la cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio annuncia l'arrivo del suo sostituto: ecco Petar Ratkov, acquistato a titolo definitivo dal Salisburgo.

Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato, tramite il proprio sito e i propri social, l'arrivo dell'attaccante serbo classe 2002, proveniente dal Salisburgo.

L'accordo tra i due club per Ratkov era stato confezionato nella serata di martedì e definitivamente chiuso mercoledì. Il giorno, cioè, in cui il calciatore è arrivato a Fiumicino per effettuare le visite mediche e poi per firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Tutto ok per Ratkov, che non ha presentato problemi durante i test medici e, alla fine, è stato ufficialmente confermato dalla Lazio come suo rinforzo offensivo.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Questo è lo stringato comunicato pubblicato sul proprio sito dalla Lazio:

    "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo".

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Ratkov arriva alla Lazio a titolo definitivo. E dunque, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Salisburgo scendendo in campo anche in Europa League, giocherà non solo la seconda parte, ma anche nei prossimi anni, con la casacca della Lazio.

    Il ventiduenne attaccante serbo ha firmato con i biancocelesti un contratto valido per i prossimi quattro anni e mezzo, dunque con scadenza prevista il 30 giugno del 2030.

  • LE CIFRE

    Confermate anche le cifre dell'operazione, nonostante la Lazio non le abbia inserite all'interno del comunicato: per avere Ratkov, il club romano ha accettato di versare 13 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una somma in parte recuperata dai 30 milioni ricevuti dal West Ham per il trasferimento a Londra di Castellanos.

  • TITOLARE O NO?

    Ratkov è un centravanti, posizione che in questo momento è carente nella rosa della Lazio dopo la cessione di Castellanos. Basti pensare che a fare il falso nove contro la Fiorentina è stato Matteo Cancellieri, che sarebbe un esterno offensivo.

    Contro l'Udinese e il Napoli a fare la punta è stato invece Tijjani Noslin, poi espulso contro i partenopei. Più indietro nelle gerarchie Pedro, a segno in extremis su rigore contro i viola. E tra non molto tornerà dalla Coppa d'Africa Boulaye Dia, altra opzione per i prossimi mesi di campionato.

    Ratkov, insomma, sarà presumibilmente il nuovo attaccante titolare di Sarri al centro del tridente. Fermo restando che il giovane serbo, proveniente da un'altra squadra e da un altro campionato, necessiterà di un po' di tempo per adattarsi a un nuovo ambiente.

