Juan ArizalaGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Juan Arizala all'Udinese: chi è l'esterno sinistro colombiano che i friulani hanno soffiato al Milan

Juan Arizala è un nuovo giocatore dell'Udinese: il classe 2005 dell'Independiente Medellin arriva a titolo definitivo. La sua carriera e le sue caratteristiche.

Il primo acquisto invernale dell'Udinese è realtà: il club bianconero ha annunciato l'arrivo in Friuli del giovane colombiano Juan Arizala, già bloccato nei giorni scorsi dopo l'accordo con l'Independiente Medellin.

L'annuncio ufficiale dell'Udinese è arrivato tramite il sito ufficiale e gli account social della società friulana: tutto fatto con tanto di firme, dunque, dopo le visite mediche già effettuate dal calciatore.

Ma chi è Juan Arizala? Ruolo e caratteristiche del giocatore che l'Udinese ha soffiato al Milan.

  • IL COMUNICATO DELL'UDINESE

    Questo è il comunicato ufficiale dell'Udinese:

    "Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell'Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l'emblema dell'esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all'occorrenza, da esterno alto.

    Juan David Arizala nasce ad El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. Cresce nel settore giovanile dell'Independiente di Medellin con cui debutta in prima squadra nel 2023. Accumula minutaggio ed esperienza anche a livello continentale in Copa Sudamericana, in totale, in due anni e mezzo, ha raccolto 54 presenze segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali.

    Arizala è considerato uno dei migliori talenti del Sudamerica in quel ruolo. Vanta 22 presenze con un gol segnato con la Colombia under 20 con cui ha disputato pochi mesi fa, da protagonista, il mondiale di categoria. 

    Adesso per lui è tempo di iniziare questa nuova avventura proseguendo la grande tradizione dei Cafeteros in bianconero. Indosserà la maglia numero 20.

    Bienvenido Juan!".

  • CHI È JUAN ARIZALA

    Arizala è un esterno sinistro colombiano che può giocare sia come terzino che a tutta fascia, dunque anche nel 3-5-2 che solitamente rappresenta il modulo dell'Udinese di Runjaic.

    Classe 2005, il sudamericano è nel giro dell'Under 20 della Colombia mentre non ha ancora esordito nella Nazionale maggiore. È cresciuto nelle giovanili dell'Independiente dopo gli esordi nel Cyclones, debuttando nella prima squadra del prestigioso club colombiano nel 2023.

    Con l'Independiente Arizala ha già collezionato una cinquantina di presenze, attirandosi l'interesse di diversi club europei: tra questi anche il Milan.

  • BATTUTO IL MILAN

    Proprio il Milan sembrava aver messo le mani su Arizala nelle scorse settimane: i rossoneri avevano addirittura trovato un accordo con l'Independiente Medellin, nelle cui casse sarebbero finiti circa 3 milioni di euro.

    L'idea del Milan era però quella di girare Arizala in prestito al Tolosa, altro club di proprietà di RedBird, che però non ha spazio in rosa per un calciatore extracomunitario: di qui il dietrofront del giovane colombiano, che ha preferito arrivare sì in Serie A, ma per indossare la maglia dell'Udinese.

  • TITOLARE ALL'UDINESE?

    Arizala entrerà immediatamente a far parte della rosa dell'Udinese, già per la seconda parte della stagione in corso. E si giocherà il posto con gli altri due esterni sinistri del gruppo di Runjaic, ovvero Hassane Kamara e Jordan Zemura.

    Il colombiano non avrà il posto assicurato nell'undici titolare bianconero: se lo giocherà con i due compagni, più esperti di lui e più abituati di lui ai campi del massimo campionato italiano. Senza contare che si tratta di un investimento sia per il presente che per il futuro, come conferma il contratto fino al 2030.

    Arizala potrebbe comunque guadagnare una posizione grazie all'infortunio dello stesso Zemura: il giocatore zimbabwese è alle prese da diverse settimane con un problema a una coscia e non scende in campo dall'8 dicembre scorso.

