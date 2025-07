Ufficiale, il Brescia non è stato iscritto alla prossima Serie C: la FIGC ufficializza l'esclusione

Il verdetto è arrivato: dopo 114 anni, il club lombardo sparisce dal calcio professionistico. Ora via a un nuovo progetto con la Feralpisalò.

Il verdetto in programma oggi, alla fine, è arrivato. Era atteso, ma è lo stesso una mazzata per il Brescia e per il Brescia: le Rondinelle non sono state ammesse al prossimo campionato di Serie C.

Ad annunciare ufficialmente la sentenza è stata la FIGC, che in un comunicato ha confermato in maniera definitiva l'esclusione della storica società lombarda anche dal campionato di terza serie: per la prima volta dopo 114 anni, niente calcio professionistico.

Il Brescia era già stato penalizzato in Serie B, a maggio, per inadempienze economiche, scivolando d'ufficio in Serie C e portando al ribaltone del playout, alla fine disputato da Salernitana e Sampdoria.