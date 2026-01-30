Goal.com
Leon GoretzkaGetty
Stefano Silvestri

Ufficiale, Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate: "A gennaio ha deciso di rimanere"

Il centrocampista tedesco, accostato anche al Napoli, non si muoverà da Monaco di Baviera durante la finestra invernale. Il ds Freund: "Ci sono stati sondaggi concreti, ma è una parte importante della squadra".

Leon Goretzka lascerà il Bayern. Non immediatamente, però: al termine della stagione, ovvero quando scadrà il proprio contratto con il club bavarese.

Ad annunciare l'addio del centrocampista tedesco tra qualche mese è stato il direttore sportivo del Bayern, Christoph Freund. Il quale, al contempo, ha ribadito come non sia in programma una separazione entro lunedì, giorno ultimo della finestra invernale.

Niente da fare dunque per tutti quei club che nelle ultime settimane hanno effettuato sondaggi più o meno concreti per Goretzka: tra questi, secondo radiomercato, anche il Napoli.

  • "HA DECISO DI RIMANERE QUI"

    "Leon si sente molto bene in questo club e in questa squadra - le parole di Freund - Ha deciso di rimanere qui. Gioca davvero bene, è a un livello altissimo, quindi non c'è da stupirsi che ci siano state richieste, anche concrete. È una parte importante della squadra, sente che siamo sulla strada giusta, che molto è possibile, e vuole rimanere con noi. È un giocatore importante".

  • "VIA IN ESTATE"

    Lo stesso Freund ha confermato che Goretzka lascerà in estate a parametro zero:

    "Nelle ultime settimane abbiamo intensificato i nostri dialoghi e parlato apertamente di cosa gli riserverà il futuro in estate: la sua avventura al Bayern Monaco si concluderà in estate. Sono stati otto anni qui, di grande successo, di grande forza per come in cui si è presentato come persona e come giocatore".

  • NIENTE NAPOLI

    A Goretzka sono stati accostati diversi club del panorama europeo, tutti ingolositi dalla sua situazione contrattuale e dalla prospettiva che il Bayern potesse liberarlo a gennaio per un costo contenuto: tra questi anche il Napoli.

    Il club partenopeo necessita di almeno un innesto in mezzo al campo per sopperire all'emergenza infortuni scatenatasi nella rosa di Conte. Ma questo innesto non sarà Goretzka: il nome più caldo è quello di Alisson Santos, dello Sporting.

  • MISSIONE TREBLE

    Il Bayern è primissimo in Bundesliga ed è avviato a conquistare l'ennesimo titolo in scioltezza. Ma si è anche qualificato da secondo agli ottavi di finale di Champions League e a metà febbraio sfiderà anche il Lipsia nei quarti della Coppa di Germania. Con il Treble, dunque, concretamente nel mirino.

    Arrivato dallo Schalke 04 nell'estate del 2018, Goretzka ha già vinto tantissimo a Monaco: sei campionati tra gli altri trofei, oltre alla Champions League del 2020 e a un Mondiale per Club.

