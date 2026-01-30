Ufficiale, Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate: "A gennaio ha deciso di rimanere"

Leon Goretzka lascerà il Bayern. Non immediatamente, però: al termine della stagione, ovvero quando scadrà il proprio contratto con il club bavarese.
Ad annunciare l'addio del centrocampista tedesco tra qualche mese è stato il direttore sportivo del Bayern, Christoph Freund. Il quale, al contempo, ha ribadito come non sia in programma una separazione entro lunedì, giorno ultimo della finestra invernale.
Niente da fare dunque per tutti quei club che nelle ultime settimane hanno effettuato sondaggi più o meno concreti per Goretzka: tra questi, secondo radiomercato, anche il Napoli.