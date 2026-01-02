Ufficiale, Fullkrug è il nuovo centravanti del Milan: formula e cifre definitive e quando sarà l'esordio

L'ufficialità è arrivata: Niclas Fullkrug è il nuovo centravanti del Milan. E va dunque ad aggiungersi alla batteria degli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri, comprendente anche Leao, Pulisic, Nkunku, più l'infortunato Gimenez.

La Lega Serie A ha ufficializzato l'acquisto in prestito dal West Ham del tedesco, per il quale l'accordo definitivo era già arrivato: sarà dunque lui a portare maggior peso offensivo alla squadra di Allegri, bisognosa di un rinforzo in questo senso.

Fullkrug ha effettuato le visite mediche di rito, che non hanno presentato problemi, e quindi ha firmato il nuovo contratto.