Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fullkrug Milan ufficialità HDGOAL
Stefano Silvestri

Ufficiale, Fullkrug è il nuovo centravanti del Milan: formula e cifre definitive e quando sarà l'esordio

L'attaccante tedesco è il nuovo rinforzo messo a disposizione della dirigenza rossonera ad Allegri: dopo aver effettuato le visite mediche ha firmato il proprio contratto.

Pubblicità

L'ufficialità è arrivata: Niclas Fullkrug è il nuovo centravanti del Milan. E va dunque ad aggiungersi alla batteria degli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri, comprendente anche Leao, Pulisic, Nkunku, più l'infortunato Gimenez.

La Lega Serie A ha ufficializzato l'acquisto in prestito dal West Ham del tedesco, per il quale l'accordo definitivo era già arrivato: sarà dunque lui a portare maggior peso offensivo alla squadra  di Allegri, bisognosa di un rinforzo in questo senso.

Fullkrug ha effettuato le visite mediche di rito, che non hanno presentato problemi, e quindi ha firmato il nuovo contratto.

  • UFFICIALE SUL SITO DELLA LEGA

    Nella mattina di venerdì 2 gennaio, ovvero all'apertura ufficiale del calciomercato, la Lega Serie A ha inserito Fullkrug come nuovo giocatore del Milan.

    • Pubblicità

  • FORMULA E CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Fullkrug arriva al Milan non a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto. Il prestito sarà gratuito, mentre i rossoneri dovranno versare 5 milioni di euro nelle casse del West Ham al termine della stagione nel caso vogliano trasformarlo in acquisto vero e proprio.

    L'ex centravanti del Borussia Dortmund, finalista della Champions League 2024 e nel giro della nazionale tedesca con cui spera di andare ai Mondiali, guadagnerà al Milan 1,3 milioni di euro nei sei mesi in cui rimarrà a Milano, in attesa di capire dove giocherà nella prossima stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FULLKRUG GIOCA A CAGLIARI?

    Fullkrug ovviamente non poteva essere a disposizione del Milan per la gara contro il Verona di domenica 28 dicembre: il mercato invernale ha aperto solamente all'inizio del nuovo anno. Ma potrebbe esordire già in casa del Cagliari nell'anticipo della giornata successiva di campionato, ovvero venerdì 2 gennaio.

    Ciò è dovuto a un cambio di norma approvato negli ultimi giorni dalla FIGC, che con un dispositivo ha autorizzato i club che tessereranno un giocatore il 2 gennaio, ovvero il giorno di apertura della finestra invernale di mercato, a schierarli in campo lo stesso giorno. Cagliari-Milan, come detto, si gioca proprio il 2 gennaio: calcio d'inizio alle 20.45.

    Originariamente ciò non sarebbe stato possibile, in quanto non vi sarebbero stati i tempi tecnici per concludere ogni formalità burocratica, ma grazie alla deroga della FIGC lo scenario è cambiato. E, di conseguenza, impatta in maniera positiva sul Milan e sull'immediata disponibilità di Fullkrug.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COME CAMBIA IL MILAN CON FULLKRUG

    Poi, chiaramente, a Cagliari scenderanno in campo dal primo minuto Christian Pulisic e Rafael Leao, quest'ultimo recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare la Supercoppa Italiana. Ovvero i due titolari dell'attacco di Allegri. E ciò, in linea di massima, accadrà anche nelle sfide successive.

    Fullkrug è stato preso infatti per garantire caratteristiche diverse al reparto offensivo di Allegri: caratteristiche che con l'infortunio di Santiago Gimenez, peraltro molto deludente nella prima parte della stagione, sono venute a mancare. Come si è visto anche contro il Napoli a Riad, il Milan patisce avversari che si chiudono bene e ha poche alternative nei momenti "sporchi" delle partite. 

    Il tedesco, insomma, arriva come alternativa dal punto di vista fisico e tattico a chi già compone l'attacco del Milan: toccherà a lui provare a mettere una pulce nell'orecchio del suo nuovo allenatore.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Torino crest
Torino
TOR
0