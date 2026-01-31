Goal.com
Przyborek LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Adrian Przyborek alla Lazio: quanti milioni è costato, titolare o no, come cambia con lui la squadra di Sarri

Il club biancoceleste ha annunciato ufficialmente l'arrivo dal Pogon del giovanissimo polacco, classe 2007: com'è andata fin qui la sua stagione e le sue prospettive nella rosa di Sarri.

Ecco Adryan Przyborek: il giovanissimo calciatore polacco lascia il Pogon e, da oggi, diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio.

Il club biancoceleste ha annunciato il suo arrivo, apparecchiato ormai da qualche giorno, attraverso un comunicato sul proprio sito. Przyborek aveva già effettuato le visite mediche nella giornata di venerdì.

Ecco dunque tutto quel che c'è da sapere sull'arrivo di Przyborek alla Lazio: la formula e le cifre dell'operazione con il Pogon e come cambia con il suo inserimento la squadra di Sarri.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Questo è il comunicato ufficiale con il quale la Lazio ha annunciato l'arrivo di Przyborek:

    "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin".

  • FORMULA E CIFRE

    Come confermato dalla Lazio, Przyborek - che ha scelto il numero 28 per la nuova avventura in Serie A - è stato prelevato dal Pogon a titolo definitivo.

    Per averlo, la società biancoceleste ha accettato di sborsare 4 milioni e mezzo di euro più bonus, oltre al 15% da destinare ai polacchi in caso di futura rivendita.

  • TITOLARE O NO?

    Difficile pensare che Przyborek, che essendo un classe 2007 ha appena 19 anni (compiuti il primo giorno dell'anno), possa conquistarsi immediatamente un posto nell'undici titolare di Sarri: più facile pensare che inizialmente imparerà dai più grandi, provando ad adattarsi il più rapidamente possibile a un altro paese e a un campionato ben più impegnativo di quello polacco.

    Przyborek è un calciatore dalle caratteristiche offensive, che nel corso di questa stagione ha giocato principalmente da trequartista. Può però essere adattato su entrambe le corsie dell'attacco, giocando dunque da esterno offensivo sia a sinistra che a destra.

    Sarri, in pratica, si ritrova in casa un nuovo jolly offensivo dopo Daniel Maldini, arrivato da poco dall'Atalanta. Un giocatore in grado di sopperire all'assenza di Zaccagni, ora costretto ai box per infortunio, ma anche di far cambiare modulo all'allenatore, con tanto di possibile passaggio al 4-2-3-1. Come detto, però, probabilmente non subito.

  • LA STAGIONE DI PRZYBOREK

    Con la maglia del Pogon, il giovane Przyborek ha collezionato 19 presenze complessive in questa stagione: 17 nel campionato polacco, altre due nella coppa locale. Il nuovo giocatore della Lazio ha messo a segno tre reti, aggiungendo al conto due assist vincenti per i compagni.

