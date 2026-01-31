Ufficiale, Adrian Przyborek alla Lazio: quanti milioni è costato, titolare o no, come cambia con lui la squadra di Sarri

Difficile pensare che Przyborek, che essendo un classe 2007 ha appena 19 anni (compiuti il primo giorno dell'anno), possa conquistarsi immediatamente un posto nell'undici titolare di Sarri: più facile pensare che inizialmente imparerà dai più grandi, provando ad adattarsi il più rapidamente possibile a un altro paese e a un campionato ben più impegnativo di quello polacco.

Przyborek è un calciatore dalle caratteristiche offensive, che nel corso di questa stagione ha giocato principalmente da trequartista. Può però essere adattato su entrambe le corsie dell'attacco, giocando dunque da esterno offensivo sia a sinistra che a destra.

Sarri, in pratica, si ritrova in casa un nuovo jolly offensivo dopo Daniel Maldini, arrivato da poco dall'Atalanta. Un giocatore in grado di sopperire all'assenza di Zaccagni, ora costretto ai box per infortunio, ma anche di far cambiare modulo all'allenatore, con tanto di possibile passaggio al 4-2-3-1. Come detto, però, probabilmente non subito.