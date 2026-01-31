Ufficiale, Adrian Przyborek alla Lazio: quanti milioni è costato, titolare o no, come cambia con lui la squadra di Sarri

Ecco Adryan Przyborek: il giovanissimo calciatore polacco lascia il Pogon e, da oggi, diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio.
Il club biancoceleste ha annunciato il suo arrivo, apparecchiato ormai da qualche giorno, attraverso un comunicato sul proprio sito. Przyborek aveva già effettuato le visite mediche nella giornata di venerdì.
Ecco dunque tutto quel che c'è da sapere sull'arrivo di Przyborek alla Lazio: la formula e le cifre dell'operazione con il Pogon e come cambia con il suo inserimento la squadra di Sarri.