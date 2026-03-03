Goal.com
Galatasaray fansGetty Images
Michael Baldoin

La UEFA sanziona il Galatasaray dopo la gara contro la Juventus: vietata la trasferta ai tifosi turchi agli ottavi di Champions League

La formazione che ha eliminato la Juventus ai playoff non potrà contare sui propri tifosi nella complicata trasferta di Anfield contro il Liverpool.

La gara dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray lascia strascichi anche per il futuro.

Il club turco, infatti, nonostante la gioia per il passaggio del turno ottenuto ai supplementari, deve fare i conti con le sanzioni imposte dalla UEFA.

Il motivo? Il comportamento decisamente sopra le righe dei propri tifosi, sia prima sia durante la partita.

  • COS'È SUCCESSO IN JUVENTUS-GALATASARAY?

    Se in campo la partita è sembrata piuttosto leale, con l’unica vera protesta legata al cartellino rosso di Kelly, giudicato dall’arbitro come un intervento imprudente, non si può dire lo stesso di quanto accaduto fuori dal rettangolo verde.

    I tifosi del Galatasaray, infatti, già nel prepartita, all’esterno dello stadio, hanno creato diversi problemi all’ordine pubblico: prima con torce e petardi lungo le strade, poi danneggiando alcune navette durante il trasferimento verso l’impianto.

    Arrivati all’Allianz Stadium, i sostenitori turchi hanno cercato lo scontro con i tifosi della Juventus, venendo bloccati dalle forze dell’ordine. Alcuni hanno addirittura forzato un cancello per entrare, dopo che era stato rifiutato loro l’accesso con un biglietto non valido.

    Una volta all’interno, inoltre, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito due tifosi bianconeri, padre e figlia, che si trovavano in Curva Nord e sono stati costretti a lasciare lo stadio per sottoporsi ad accertamenti in ospedale.

  • LA DECISIONE DELLA UEFA: VIETATA LA PROSSIMA TRASFERTA AI TIFOSI TURCHI

    La risposta della UEFA non si è fatta attendere: vietata la prossima trasferta europea ai tifosi del Galatasaray.

    I sostenitori turchi, dunque, non potranno contare sui propri tifosi ad Anfield in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

    Oltre a ciò, il Galatasaray sarà costretto a pagare una multa dal valore di 40.000 euro.

  • IL GALATASARAY ANNUNCIA IL RICORSO

    Il Galatasaray, invece, ha comunicato di aver preso atto della sanzione inflitta dalla UEFA, annunciando però l’intenzione di presentare ricorso.

