La UEFA sanziona il Galatasaray dopo la gara contro la Juventus: vietata la trasferta ai tifosi turchi agli ottavi di Champions League

Se in campo la partita è sembrata piuttosto leale, con l’unica vera protesta legata al cartellino rosso di Kelly, giudicato dall’arbitro come un intervento imprudente, non si può dire lo stesso di quanto accaduto fuori dal rettangolo verde.

I tifosi del Galatasaray, infatti, già nel prepartita, all’esterno dello stadio, hanno creato diversi problemi all’ordine pubblico: prima con torce e petardi lungo le strade, poi danneggiando alcune navette durante il trasferimento verso l’impianto.

Arrivati all’Allianz Stadium, i sostenitori turchi hanno cercato lo scontro con i tifosi della Juventus, venendo bloccati dalle forze dell’ordine. Alcuni hanno addirittura forzato un cancello per entrare, dopo che era stato rifiutato loro l’accesso con un biglietto non valido.

Una volta all’interno, inoltre, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito due tifosi bianconeri, padre e figlia, che si trovavano in Curva Nord e sono stati costretti a lasciare lo stadio per sottoporsi ad accertamenti in ospedale.