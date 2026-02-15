Goal.com
Pinamonti SassuoloGetty Images
Michael Di Chiaro

Udinese-Sassuolo 1-2, pagelle e tabellino: Solet implacabile, Zaniolo non graffia, Laurienté pimpante, Pinamonti decisivo

Solet illude i friulani, ma nella ripresa si scatenano gli attaccanti di Grosso: nel giro di un minuto l'operazione rimonta è griffata da Laurienté e Pinamonti.

Colpo esterno del Sassuolo che ritrova la vittoria in campionato piegando 2-1 in rimonta l'Udinese al Bluenergy Stadium.

Avvio convincente da parte dei padroni di casa che la sbloccano allo scoccare del 10': Ekkelenkamp innesca Solet, la cui incursione sfocia nel piazzato vincente alle spalle di Muric.

Nella seconda frazione di gioco, però, salgono in cattedra gli attaccanti del Sassuolo e nel giro di un minuto i neroverdi capovolgono tutto. Laurienté, al 57', riceve da Pinamonti e con un piazzato imparabile trafigge Okoye. Ma non finisce qui perché un giro di lancette più tardi arriva anche il colpo da tre punti: Laurienté premia la sovrapposizione di Garcia, entrato nella ripresa, il cui cross è un cioccolatino per il colpo di testa vincente dello stesso Pinamonti, mattatore del lunch match con goal e assist.

  • PAGELLE UDINESE

    VOTI UDINESE: Okoye 6; Bertola 6, Solet 7 (86' Gueye sv), Kristensen 5.5, Zemura 6; Ekkelenkamp 6 (80' Piotrowkski sv), Miller 5.5 (65' Zarraga 6), Karlstrom 6 (80' Arizala sv), Atta 6; Zaniolo 5.5, Bayo 5.5 (65' Buksa 5.5)

  • PAGELLE SASSUOLO

    VOTI SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 5.5 (46' Garcia 6.5), Doig 5.5 (46' Coulibaly 6); Thorstvedt 6, Lipani 6, Koné 6; Berardi 6 (85' Volpato sv), Pinamonti 7.5 (72' Nzola 6), Laurienté 7 (80' Fadera sv)


  • TABELLINO UDINESE-SASSUOLO

    UDINESE-SASSUOLO 1-2

    Marcatori: 10' Solet (U), 57' Laurienté (S), 58' Pinamonti (S)

    UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (86' Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (80' Piotrowkski), Miller (65' Zarraga), Karlstrom (80' Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (65' Buksa). All. Runjaic.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (46' Garcia), Doig (46' Coulibaly); Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi (85' Volpato), Pinamonti (72' Nzola), Laurienté (80' Fadera).

    Arbitro: Ferrieri Caputi

    Ammoniti: Muharemovic, Atta, Zemura, Ekkelenkamp, Coulibaly, Fadera

    Espulsi: -


0