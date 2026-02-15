Udinese-Sassuolo 1-2, pagelle e tabellino: Solet implacabile, Zaniolo non graffia, Laurienté pimpante, Pinamonti decisivo

Colpo esterno del Sassuolo che ritrova la vittoria in campionato piegando 2-1 in rimonta l'Udinese al Bluenergy Stadium.

Avvio convincente da parte dei padroni di casa che la sbloccano allo scoccare del 10': Ekkelenkamp innesca Solet, la cui incursione sfocia nel piazzato vincente alle spalle di Muric.

Nella seconda frazione di gioco, però, salgono in cattedra gli attaccanti del Sassuolo e nel giro di un minuto i neroverdi capovolgono tutto. Laurienté, al 57', riceve da Pinamonti e con un piazzato imparabile trafigge Okoye. Ma non finisce qui perché un giro di lancette più tardi arriva anche il colpo da tre punti: Laurienté premia la sovrapposizione di Garcia, entrato nella ripresa, il cui cross è un cioccolatino per il colpo di testa vincente dello stesso Pinamonti, mattatore del lunch match con goal e assist.