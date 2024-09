Udinese-Salernitana dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Udinese vs Salernitana

Prosegue la Coppa Italia con in campo Udinese e Salernitana, obiettivo ottavi di finale: tutte le informazioni sul match.

Niente Champions League in questa ultima settimana di settembre ma si gioca in Coppa Italia per i sedicesimi di finale.

Uno dei match vede affrontarsi l'Udinese e la Salernitana al Bluenergy Stadium, in programma mercoledì 25 settembre.

I padroni di casa, che hanno iniziato al meglio il campionato, nel primo turno hanno superato agilmente l'Avellino (4-0) mentre la Salernitana ha eliminato lo Spezia solamente ai calci di rigore.

Di seguito le probabili formazioni della partita e dove vedere il match.