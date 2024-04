Udinese-Roma si recupera a fine aprile: ufficiale, si torna in campo

Dopo lo stop per il malore accusato da N'Dicka, la partita tra Udinese e Roma verrà recuperata il prossimo giovedì in Friuli.

Dopo lo stop alla partita per il malore accusato da Evan N'Dicka, Udinese e Roma torneranno in campo per concludere il match valido per la trentaduesima giornata.

La sfida di Serie A, infatti, verrà recuperata il prossimo 25 aprile, dunque di giovedì. Confermate le sensazioni della vigilia, con i giallorossi che scenderanno in campo negli unici giorni disponibili e senza Europa League.

Partecipando alle semifinali di Europa League, infatti, la Roma non sarebbe potuta scendere in campo durante la settimana nelle prime settimane di maggio, ma i capitolini - al pari dell'Udinese - saranno liberi per il 25 aprile.