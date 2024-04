Udinese-Roma, chi può giocare gli ultimi minuti della partita? Il regolamento su squalificati, sostituiti e infortunati

Come funziona il recupero di Udinese-Roma, che verrà disputata solamente con 18 minuti più extra.

Giovedì 25 aprile 2024 si recuperano i minuti finali di Udinese-Roma, gara sospesa nel 32esimo turno sull'1-1 in seguito al malore accusato da Evan N'Dicka. Le due squadre ripartiranno dal 71esimo minuto di gioco, così da poter concludere la partita.

La gara di Udine vedrà De Rossi e Cannavaro in panchina, quest'ultimo appena subentrato al posto di Cioffi, con alcuni paletti per i giocatori da schierare per la parte finale.

Non essendo una partita completa, ma solamente gli ultimi minuti, esistono regole specifiche in questo caso: tra squalificati, infortunati e giocatori sostituiti nella prima parte di Udinese-Roma, infatti, non tutti potranno essere schierati da De Rossi e Cannavaro il 25 aprile.