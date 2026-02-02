Udinese-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp instancabile, Miller una diga, serata no per Malen

Ottava sconfitta in campionato per la Roma, che dopo diverse giornate torna ufficialmente al quinto posto in classifica, scavalcata dalla Juventus di Spalletti. I giallorossi vengono puniti da una grande prova dell’Udinese di Runjaic che, grazie a questo risultato, aggancia la Lazio all’ottavo posto e si porta a sole quattro lunghezze dall’Atalanta settima.
Avvio di partita al rilento per la squadra di Gasperini, con i padroni di casa che costruiscono fin da subito le migliori occasioni del match. La prima scossa arriva dal destro dalla distanza di Atta, che obbliga Svilar a una grande parata. Il portiere serbo si ripete poi sulla conclusione da fuori di Ekkelenkamp, meno potente ma ugualmente insidiosa. Successivamente Davis prova l’assist rasoterra verso il secondo palo, dove Mancini in scivolata nega il tap-in a porta vuota proprio a Ekkelenkamp.
In avvio di ripresa la gara si sblocca grazie al calcio di punizione di Ekkelenkamp, deviato in barriera da Malen: Svilar viene spiazzato verso il palo opposto e il pallone si insacca a fil di palo. La Roma alza dunque i ritmi nel tentativo di ribaltare il match, ma continua a sbattere contro il muro bianconero. I giallorossi trovano il pari con il colpo di testa di Cristante su assist di Tsimikas, ma viene segnalato fuorigioco e, dopo alcuni lunghi istanti di attesa, arriva la conferma del VAR. Al 97' un miracolo di Okoye sul colpo di testa di Mancini archivia la pratica e vale l'1-0 finale.