Udinese-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp instancabile, Miller una diga, serata no per Malen

C’è una diga in mezzo al campo e indossa la maglia dell’Udinese: Miller (voto 7) corre ovunque, smista una quantità enorme di palloni e garantisce ai suoi, con continuità, un’uscita pulita dalla mediana. In una partita quasi perfetta, però rischia tantissimo al limite della sua area a venti minuti dalla fine, facendosi scippare palla da El Ayanaoui e travolgendolo per evitare guai peggiori. Viene sostituito, esausto, al 79' tra gli applausi del suo pubblico.

Ekkelenkamp (voto 7.5) è bravo e anche fortunato nel trovare la sua terza rete in campionato, ma la sua prestazione è molto di più: offre qualità sulla trequarti senza mai rinunciare al sacrificio in fase difensiva, risultando efficace in entrambe le fasi.

Atta (voto 6.5) manda in tilt gli avversari a suon di dribbling, sa far respirare la squadra tenendo il pallone tra i piedi e, grazie alle sue lunghe leve, arriva spesso prima degli avversari sulle seconde palle.

VOTI UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Solet 6.5, Kristensen 6.5, Bertola 6 (79' Kabasele 6); Ehizibue 6, Karlstrom 6, Miller 7 (79' Zarraga 6), Zemura 6; Ekkelenkamp 7.5 (92' Bayo sv), Atta 6.5; Davis 6.5 (56' Gueye 6, 92' Zaniolo sv). All: Runjaic