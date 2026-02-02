Goal.com
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Udinese Roma EkkelenkampGetty Images
Michael Baldoin

Udinese-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp instancabile, Miller una diga, serata no per Malen

I giallorossi inciampano al Bluenergy Stadium, perdendo contro l’Udinese a causa del goal su punizione di Ekkelenkamp, deviato da Malen: la formazione di Gasperini scivola ora alle spalle della Juventus.

Ottava sconfitta in campionato per la Roma, che dopo diverse giornate torna ufficialmente al quinto posto in classifica, scavalcata dalla Juventus di Spalletti. I giallorossi vengono puniti da una grande prova dell’Udinese di Runjaic che, grazie a questo risultato, aggancia la Lazio all’ottavo posto e si porta a sole quattro lunghezze dall’Atalanta settima.

Avvio di partita al rilento per la squadra di Gasperini, con i padroni di casa che costruiscono fin da subito le migliori occasioni del match. La prima scossa arriva dal destro dalla distanza di Atta, che obbliga Svilar a una grande parata. Il portiere serbo si ripete poi sulla conclusione da fuori di Ekkelenkamp, meno potente ma ugualmente insidiosa. Successivamente Davis prova l’assist rasoterra verso il secondo palo, dove Mancini in scivolata nega il tap-in a porta vuota proprio a Ekkelenkamp.

In avvio di ripresa la gara si sblocca grazie al calcio di punizione di Ekkelenkamp, deviato in barriera da Malen: Svilar viene spiazzato verso il palo opposto e il pallone si insacca a fil di palo. La Roma alza dunque i ritmi nel tentativo di ribaltare il match, ma continua a sbattere contro il muro bianconero. I giallorossi trovano il pari con il colpo di testa di Cristante su assist di Tsimikas, ma viene segnalato fuorigioco e, dopo alcuni lunghi istanti di attesa, arriva la conferma del VAR. Al 97' un miracolo di Okoye sul colpo di testa di Mancini archivia la pratica e vale l'1-0 finale.

  • PAGELLE UDINESE

    C’è una diga in mezzo al campo e indossa la maglia dell’Udinese: Miller (voto 7) corre ovunque, smista una quantità enorme di palloni e garantisce ai suoi, con continuità, un’uscita pulita dalla mediana. In una partita quasi perfetta, però rischia tantissimo al limite della sua area a venti minuti dalla fine, facendosi scippare palla da El Ayanaoui e travolgendolo per evitare guai peggiori. Viene sostituito, esausto, al 79' tra gli applausi del suo pubblico.

    Ekkelenkamp (voto 7.5) è bravo e anche fortunato nel trovare la sua terza rete in campionato, ma la sua prestazione è molto di più: offre qualità sulla trequarti senza mai rinunciare al sacrificio in fase difensiva, risultando efficace in entrambe le fasi.

    Atta (voto 6.5) manda in tilt gli avversari a suon di dribbling, sa far respirare la squadra tenendo il pallone tra i piedi e, grazie alle sue lunghe leve, arriva spesso prima degli avversari sulle seconde palle.

    VOTI UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Solet 6.5, Kristensen 6.5, Bertola 6 (79' Kabasele 6); Ehizibue 6, Karlstrom 6, Miller 7 (79' Zarraga 6), Zemura 6; Ekkelenkamp 7.5 (92' Bayo sv), Atta 6.5; Davis 6.5 (56' Gueye 6, 92' Zaniolo sv). All: Runjaic

  • PAGELLE ROMA

    Dà la sensazione di poter svoltare la partita da un momento all’altro, ma quella di Malen (voto 5.5) è la classica serata no: fatica in avvio, poi cresce diventando l’unico a creare qualcosa nella fase offensiva giallorossa; in avvio di ripresa devia involontariamente la punizione dell’1-0 di Ekkelenkamp, ma Gasperini non lo toglie mai perché è già un punto di riferimento per questa squadra.

    Cristante (voto 5) sembra risentire dell’assenza di Koné al suo fianco: sbaglia tanti, troppi palloni, è spesso lento sia in uscita che in ripiegamento. Non la sua miglior versione.

    Svilar (voto 6.5) mette in chiaro fin da subito che non sarà facile superarlo, negando due conclusioni potenti dalla distanza ad Atta ed Ekkelenkamp e superandosi nella ripresa sulla punizione di quest’ultimo. Solo la sfortunata deviazione di Malen lo costringe a raccogliere il pallone in fondo alla rete, incolpevole nell’occasione.

    Mancini (voto 6) effettua una scivolata che vale quanto un goal nel primo tempo, ma è colpevole in occasione del calcio di punizione che regala i tre punti all’Udinese, travolgendo Davis a pochi passi dal limite dell’area. Il suo colpo di testa nel finale poteva raccontare un altro esito.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5 (70' Ghilardi 6); Celik 6 (79' Tsimikas 6), Cristante 5, El Aynaoui 5.5 (78' Pisilli 6), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (79' Robinio Vaz 6), Pellegrini 5.5 (67' Venturino 6); Malen 5.5. All: Gasperini

  • TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0

    Marcatori: 50' Ekkelenkamp

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6.5; Solet 6.5, Kristensen 6.5, Bertola 6 (79' Kabasele 6); Ehizibue 6, Karlstrom 6, Miller 7 (79' Zarraga 6), Zemura 6; Ekkelenkamp 7.5 (92' Bayo sv), Atta 6.5; Davis 6.5 (56' Gueye 6, 92' Zaniolo sv). All: Runjaic

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5 (70' Ghilardi 6); Celik 6 (79' Tsimikas 6), Cristante 5, El Aynaoui 5.5 (78' Pisilli 6), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (79' Robinio Vaz 6), Pellegrini 5.5 (67' Venturino 6); Malen 5.5. All: Gasperini

    Arbitro: Juan Luca Sacchi

    Ammoniti: 7' Ndicka, 17' Davis, 34' Kristensen, 48' Mancini, 59' El Aynaoui, 62' Zemura, 67' Pellegrini, 69' Miller, 70' Gueye

    Espulsi: -

0