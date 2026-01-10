Pubblicità
Udinese PisaGetty Images
Michael Di Chiaro

Udinese-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Tramoni in versione fantasista, Davis ancora a segno ma che errore sul finale

Dopo essere andata al riposo in svantaggio, la squadra di Gilardino riesce a trovare il pareggio nella ripresa, conquistando un punto importante e agganciando temporaneamente Hellas Verona e Fiorentina a quota 13.

Udinese e Pisa si spartiscono il bottino nel match che apre il girone di ritorno della Serie A 2025/26.

Il match parte subito a ritmi altissimi, con occasioni da entrambe le parti. La prima rete è una meraviglia firmata Tramoni: il numero 10 del Pisa riceve sulla sinistra, si accentra al limite dell’area e lascia partire un destro all’incrocio dei pali, imparabile per Okoye.

I friulani non si scompongono e, nel giro di 20 minuti, ribaltano completamente la partita. Prima Kabasele insacca di testa su angolo battuto da Zaniolo, poi Davis non sbaglia dal dischetto, dopo il fallo da rigore di Leris su Ekkelenkamp.

In avvio di ripresa il vento cambia in favore dei toscani, che continuano a spingere, un particolar modo con le corsie laterali, e a metà della ripresa arriva il 2-2 firmato da Meister, con un tap-in vincente a porta vuota dopo una gran parata di Okoye sul colpo di testa di Piccinini.

Sul finale un palo per parte, di Meister prima e di Atta poi, e un grave errore sottoporta di Davis, che sarebbe potuto valere il 3-2 finale.

  • PAGELLE UDINESE

    Il solito Davis (6.5) firma la sua sesta rete in campionato, confermandosi il vero trascinatore della squadra, ma a pochi minuti dalla fine si divora il goal vittoria. Zaniolo (6.5), non al meglio della condizione, stringe i denti per un’ora, riuscendo comunque a servire l’assist su corner per Kabasele che vale il temporaneo 1-1. Solet (6) perde lucidità nel corso della ripresa, cedendo diversi duelli a Meister in fase difensiva, ma offrendo tuttavia un buon supporto in fase di spinta.

    VOTI UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6 (56' Piotrowski 5.5), Miller 5.5 (75' Bravo 6), Karlström 6.5, Ekkelenkamp 6.5 (56' Atta 6), Kamara 5.5 (75' Palma 5.5); Zaniolo 6.5 (61' Gueye 5.5), Davis 6.5. Allenatore: Kosta Runjaic

  • PAGELLE PISA

    Dopo settimane complicate, Tramoni (7.5) riesce finalmente a mettere in mostra le qualità di un vero numero 10, ricordando il giocatore che aveva incantato nella scorsa stagione in Serie B. Meister (6.5) vive una partita a montagne russe: dopo un primo tempo sottotono, trova il goal del 2-2 con un fortunoso tap-in a porta vuota. La rete lo carica e, col passare dei minuti, prende fiducia, arrivando persino a colpire un palo che avrebbe potuto cambiare completamente l’esito del match. Leris (5) commette un fallo ingenuo che provoca il rigore per il 2-1 Udinese e viene sostituito da Gilardino al 57’.

    VOTI PISA (3-4-2-1): Scuffet 6; Calabresi 6 (94' Coppola sv), Caracciolo 5.5, Canestrelli 5.5; Leris 5 (57' Touré 6), Marin 5.5 (57' Piccinini 6.5), Aebischer 5.5, Angori 6.5; Moreo 5.5, Tramoni 7.5; Meister 6.5 (91' Hojholt sv). Allenatore: Alberto Gilardino

  • TABELLINO UDINESE-PISA 2-2

    Marcatori: 13' Tramoni, 19' Kabasele, 40' rig. Davis, 67' Meister

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6 (56' Piotrowski 5.5), Miller 5.5 (75' Bravo 6), Karlström 6.5, Ekkelenkamp 6.5 (56' Atta 6), Kamara 5.5 (75' Palma 5.5); Zaniolo 6.5 (61' Gueye 5.5), Davis 6.5. Allenatore: Kosta Runjaic

    PISA (3-4-2-1): Scuffet 6; Calabresi 6 (94' Coppola sv), Caracciolo 5.5, Canestrelli 5.5; Leris 5 (57' Touré 6), Marin 5.5 (57' Piccinini 6.5), Aebischer 5.5, Angori 6.5; Moreo 5.5, Tramoni 7.5; Meister 6.5 (91' Hojholt sv). Allenatore: Alberto Gilardino

    Arbitro: Ayroldi

    Ammoniti: 34' Marin (P), 60' Zaniolo (U), 65' Moreo (P), 80' Caracciolo (P), 96' Coppola (P)

    Espulsi: nessuno

0