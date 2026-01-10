Udinese-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Tramoni in versione fantasista, Davis ancora a segno ma che errore sul finale

Udinese e Pisa si spartiscono il bottino nel match che apre il girone di ritorno della Serie A 2025/26.
Il match parte subito a ritmi altissimi, con occasioni da entrambe le parti. La prima rete è una meraviglia firmata Tramoni: il numero 10 del Pisa riceve sulla sinistra, si accentra al limite dell’area e lascia partire un destro all’incrocio dei pali, imparabile per Okoye.
I friulani non si scompongono e, nel giro di 20 minuti, ribaltano completamente la partita. Prima Kabasele insacca di testa su angolo battuto da Zaniolo, poi Davis non sbaglia dal dischetto, dopo il fallo da rigore di Leris su Ekkelenkamp.
In avvio di ripresa il vento cambia in favore dei toscani, che continuano a spingere, un particolar modo con le corsie laterali, e a metà della ripresa arriva il 2-2 firmato da Meister, con un tap-in vincente a porta vuota dopo una gran parata di Okoye sul colpo di testa di Piccinini.
Sul finale un palo per parte, di Meister prima e di Atta poi, e un grave errore sottoporta di Davis, che sarebbe potuto valere il 3-2 finale.