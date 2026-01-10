Udinese-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Tramoni in versione fantasista, Davis ancora a segno ma che errore sul finale

Dopo settimane complicate, Tramoni (7.5) riesce finalmente a mettere in mostra le qualità di un vero numero 10, ricordando il giocatore che aveva incantato nella scorsa stagione in Serie B. Meister (6.5) vive una partita a montagne russe: dopo un primo tempo sottotono, trova il goal del 2-2 con un fortunoso tap-in a porta vuota. La rete lo carica e, col passare dei minuti, prende fiducia, arrivando persino a colpire un palo che avrebbe potuto cambiare completamente l’esito del match. Leris (5) commette un fallo ingenuo che provoca il rigore per il 2-1 Udinese e viene sostituito da Gilardino al 57’.

VOTI PISA (3-4-2-1): Scuffet 6; Calabresi 6 (94' Coppola sv), Caracciolo 5.5, Canestrelli 5.5; Leris 5 (57' Touré 6), Marin 5.5 (57' Piccinini 6.5), Aebischer 5.5, Angori 6.5; Moreo 5.5, Tramoni 7.5; Meister 6.5 (91' Hojholt sv). Allenatore: Alberto Gilardino