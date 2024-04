De Laurentiis avrebbe sondato la Lega per posticipare Udinese-Napoli a lunedì 6 maggio: sabato 4 esce il film sullo Scudetto.

Al momento è soltanto un'ipotesi, ma Udinese-Napoli potrebbe giocarsi in posticipo.

Il match, valido per la 35ª giornata di Serie A, come fa sapere il 'Corriere dello Sport' sarebbe oggetto di un potenziale spostamento per volere di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente azzurro, infatti, avrebbe sondato il terreno con la Lega per valutare se la partita può essere disputata in una data diversa.