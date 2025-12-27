Udinese-Lazio, polemiche infuocate dopo il goal di Davis: "Chiediamo rispetto"

La Lazio non ci sta e attacca tramite i propri canali ufficiali. Dopo la mancata vittoria contro l'Udinese, sfumata per il goal di David che ha fissato il match friulano sull'1-1, la squadra biancoceleste ha pubblicato un comunicato in cui lamenta nuove decisioni arbitrali a sfavore.

Il riferimento è proprio il goal di David, che ha portato il direttore di gara a non intervenire su due tocchi di braccio precedenti da parte di Palma e dell'autore del goal: per il check VAR nessuna irregolarità, riscontrata invece da parte della società biancoceleste.

"Errori sempre a nostro sfavore" fa sapere la società capitolina dopo il pareggio del sabato, continuando con alcune righe che ha portato sia i tifosi biancocelesti che quelli avversari a commentare in massa con la propria opinione.