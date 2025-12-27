Pubblicità
Udinese Lazio Zaccagni ColomboGetty Images
Francesco Schirru

Udinese-Lazio, polemiche infuocate dopo il goal di Davis: "Chiediamo rispetto"

La società biancoceleste attacca dopo il pareggio contro l'Udinese, con i bianconeri che hanno trovato un goal di cui si parlerà a lungo in termini di regolarità o meno dello stesso.

La Lazio non ci sta e attacca tramite i propri canali ufficiali. Dopo la mancata vittoria contro l'Udinese, sfumata per il goal di David che ha fissato il match friulano sull'1-1, la squadra biancoceleste ha pubblicato un comunicato in cui lamenta nuove decisioni arbitrali a sfavore.

Il riferimento è proprio il goal di David, che ha portato il direttore di gara a non intervenire su due tocchi di braccio precedenti da parte di Palma e dell'autore del goal: per il check VAR nessuna irregolarità, riscontrata invece da parte della società biancoceleste.

"Errori sempre a nostro sfavore" fa sapere la società capitolina dopo il pareggio del sabato, continuando con alcune righe che ha portato sia i tifosi biancocelesti che quelli avversari a commentare in massa con la propria opinione.

  • LA NOTA DOPO IL PAREGGIO

    "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere"

    "La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".

  • LA RISPOSTA DI DAVIS

    Intervistato a fine gara dopo il goal dell'1-1, l'attaccante dell'Udinese Davis ha confessato che probabilmente il tocco c'è stato, ma allo stesso modo tutto si è svolto rapidamente:

    "Se ho toccato la palla con la mano? È successo tutto molto in fretta, sono sicuro di averla toccata e forse sulla mano ma è stata un’azione velocissima" le parole dell'attaccante bianconero a Dazn.

    Davis si porta a quota cinque goal in stagione dopo aver segnato alla Lazio, per una rete di cui, in termini polemici, si parlerà a lungo.

  • ROMAGNOLI NON CI STA

    Come riportato da Dazn, non sono stati solamente i tifosi biancocelesti a lamentarsi per l'episodio del goal di Davis.

    Romagnoli, difensore biancoceleste, ha urlato la frase "Succede sempre a noi!" relativamente alle tante polemiche delle ultime settimane relative a episodi arbitrali dubbi.

  • SARRI NON PARLA

    Dopo il comunicato apparso sui social, la Lazio ha scelto di entrare in silenzio stampa.

    Furiosa per quanto successo a Udine, la società di Lotito non ha permesso ai suoi tesserati di intervenire nel post gara: non ci saranno, dunque, le consuete dichiarazioni post match del tecnico biancoceleste Sarri.

    Si chiude così in maniera polemica il 2025, con la Lazio che tornerà in campo a gennaio 2026 affrontando tra le mura amiche dell'Olimpico il Napoli reduce dal successo della Supercoppa Italiana (match previsto il 4 del mese, ore 12:30).

