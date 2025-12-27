Getty Images
Udinese-Lazio, infortunio o scelta tecnica? Perché non gioca Castellanos
Pubblicità
FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-LAZIO
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
LA PANCHINA DELLA LAZIO
Portieri: Furlanetto, Mandas
Difensori: Lazzari, Patric, Nuno Tavares, Provstgaard
Centrocampisti: Farcomeni
Attaccanti: Castellanos, Sana Fernandes, Isaksen, Pedro
- PubblicitàPubblicità
CASTELLANOS IN PANCHINA, IL MOTIVO
Castellanos parte dalla panchina per Udinese-Lazio non per infortunio, ma bensì per scelta tecnica.
Prima della gara contro l'Udinese, ai microfoni di Dazn, ha parlato il ds Fabiani spiegando il perchè della mancata titolarità del Taty Castellanos: "Scelta tecnica, non c’entra nulla il mercato e se devo dirla tutta queste voci sono destituite da ogni fondamento".
"Non abbiamo ricevuto proposte in tal senso così come tanti giocatori ci vengono accostati, compresi giocatori che hanno già operato due trasferimenti".
CASTELLANOS VIA A GENNAIO?
Mentre la Lazio smentisce motivi legati ad un eventuale trasferimento dietro la panchina di Castellanos, il noto esperto di mercato Matteo Moretto evidenzia come il Flamengo stia spingendo per arrivare all'attaccante biancoceleste nel mercato di gennaio.
Il club Campione della Libertadores, infatti, avrebbe già messo sul piatto 25 milioni di euro per arrivare a Castellanos.
- PubblicitàPubblicità
LA LAZIO CON E SENZA CASTELLANOS
Undici gare giocate fin qui da Castellanos, che ha avuto modo di gonfiare la rete solamente in due occasioni. In una stagione con tre assist forniti oltre alle realizzazioni di campionato, l'attaccante argentino ha concentrato i suoi dati in appena due partite, ovvero contro Verona e Genoa (nella prima una rete e due assist, nella seconda un goal e un assist).
La Lazio è stata trascinata da Castellanos in queste due gare, ma per il resto i biancocelesti sono riusciti a rimanere aggrappati al treno europeo senza i suoi goal, tanto che nel periodo in cui è rimasto ai box per infortunio il team di Sarri ha vinto tre gare su sei, perdendo solamente contro l'Inter.
Pubblicità