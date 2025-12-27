Udinese-Lazio, infortunio o scelta tecnica? Perché non gioca Castellanos

Undici gare giocate fin qui da Castellanos, che ha avuto modo di gonfiare la rete solamente in due occasioni. In una stagione con tre assist forniti oltre alle realizzazioni di campionato, l'attaccante argentino ha concentrato i suoi dati in appena due partite, ovvero contro Verona e Genoa (nella prima una rete e due assist, nella seconda un goal e un assist).

La Lazio è stata trascinata da Castellanos in queste due gare, ma per il resto i biancocelesti sono riusciti a rimanere aggrappati al treno europeo senza i suoi goal, tanto che nel periodo in cui è rimasto ai box per infortunio il team di Sarri ha vinto tre gare su sei, perdendo solamente contro l'Inter.