Udinese-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Rugani da incubo, Davis incontenibile, Kean non punge, Zaniolo ispirato, bene Zemura

L'esordio in viola da incubo di Rugani contribuisce al passo falso della Fiorentina al Bluenergy Stadium: Kabasele la sblocca, bis di Davis su rigore, nel recupero goal di Buksa. L'Udinese torna a vincere, i viola restano terzultimi con Lecce e Cremonese.

