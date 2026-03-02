Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kabasele Udinese FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Udinese-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Rugani da incubo, Davis incontenibile, Kean non punge, Zaniolo ispirato, bene Zemura

L'esordio in viola da incubo di Rugani contribuisce al passo falso della Fiorentina al Bluenergy Stadium: Kabasele la sblocca, bis di Davis su rigore, nel recupero goal di Buksa. L'Udinese torna a vincere, i viola restano terzultimi con Lecce e Cremonese.

Pubblicità

L'esordio in viola da incubo di Rugani contribuisce al passo falso della Fiorentina al Bluenergy Stadium: Kabasele la sblocca, bis di Davis su rigore, nel recupero goal di Buksa. L'Udinese torna a vincere, i viola restano terzultimi con Lecce e Cremonese.

A breve il servizio completo.

  • PAGELLE UDINESE

    VOTI UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 7, Bertola 6,5 (73' Mlacic sv); Ehizibue 6, Piotrowski 6 (73' Zarraga sv), Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 6, Zemura 6,5 (73' Kamara sv); Zaniolo 6,5 (87' Miller sv), Davis 7,5 (68' Buksa 5,5). All. Runjaic.

    • Pubblicità

  • PAGELLE FIORENTINA

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5,5; Parisi 6, Pongracic 5,5 (46' Comuzzo 6), Rugani 4,5, Ranieri 6; Mandragora 6 (71' Fabbian sv), Fagioli 5,5 (87' Fazzini sv), Brescianini 5,5 (46' Ndour 6); Harrison 5,5, Kean 5 (71' Piccoli sv), Gudmundsson 5,5. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO UDINESE-FIORENTINA

    UDINESE-FIORENTINA 3-0

    Marcatori: 10' Kabasele, 64' rig. Davis, 94' Buksa

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 7, Bertola 6,5 (73' Mlacic sv); Ehizibue 6, Piotrowski 6 (73' Zarraga sv), Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 6, Zemura 6,5 (73' Kamara sv); Zaniolo 6,5 (87' Miller sv), Davis 7,5 (68' Buksa 7). All. Runjaic.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5,5; Parisi 6, Pongracic 5,5 (46' Comuzzo 6), Rugani 4, Ranieri 5,5; Mandragora 6 (71' Fabbian sv), Fagioli 5,5 (87' Fazzini sv), Brescianini 5,5 (46' Ndour 6); Harrison 5,5, Kean 5 (71' Piccoli sv), Gudmundsson 5,5. All. Vanoli.

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Pongracic (F), Ehizibue (U), Parisi (F), Rugani (F), Ranieri (F)

    Espulsi: nessuno

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
0