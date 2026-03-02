Udinese-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Rugani da incubo, Davis incontenibile, Kean non punge, Zaniolo ispirato, bene Zemura

UDINESE-FIORENTINA 3-0
Marcatori: 10' Kabasele, 64' rig. Davis, 94' Buksa
UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 7, Bertola 6,5 (73' Mlacic sv); Ehizibue 6, Piotrowski 6 (73' Zarraga sv), Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 6, Zemura 6,5 (73' Kamara sv); Zaniolo 6,5 (87' Miller sv), Davis 7,5 (68' Buksa 7). All. Runjaic.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5,5; Parisi 6, Pongracic 5,5 (46' Comuzzo 6), Rugani 4, Ranieri 5,5; Mandragora 6 (71' Fabbian sv), Fagioli 5,5 (87' Fazzini sv), Brescianini 5,5 (46' Ndour 6); Harrison 5,5, Kean 5 (71' Piccoli sv), Gudmundsson 5,5. All. Vanoli.
Arbitro: Pairetto
Ammoniti: Pongracic (F), Ehizibue (U), Parisi (F), Rugani (F), Ranieri (F)
Espulsi: nessuno