Udinese-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese vs Atalanta

Al Blu Energy Stadium Gasperini affronta Runjaic: nerazzurri per la lotta Scudetti, i bianconeri sognano l’Europa.

Si aprirà da Udine il sabato della ventesima giornata di Serie A Enilive. Al Blu Energy Stadium si sfideranno l’Udinese di Runjaic e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Friulani a caccia del primo successo del 2025 dopo il pari al debutto nel nuovo anno sul campo dell’Hellas Verona.

L’Atalanta, invece, è rientrata dall’Arabia Saudita, dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa contro l’Inter: ora per i bergamaschi il mirino è fisso sul campionato, dove il Napoli ha staccato Lookman e compagni in vetta alla classifica.

Arbitra Mariani, al VAR ci saranno Serra e Guida.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.