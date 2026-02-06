Goal.com
Lara ColturiGetty Images
Francesco Schirru

Tutti i portabandiera della cerimonia: da AJ Ginnis al quartetto italiano, chi è stato scelto per le Olimpiadi 2026

La Grecia è la prima a sfilare come da tradizione delle Olimpiadi (ha creato i Giochi), l'Italia padrona di casa l'ultima: per il resto ordine alfabetico, con atleti e atlete a portare la bandiera tra Milano, Cortina, Predazzo e Livigno.

  • IL PORTABANDIERA DELLA GRECIA

    Come in ogni Olimpiade estiva o invernale, la Grecia sfila per prima, visto che la nazione ellenica ha creato i Giochi. 

    Come da tradizione, rispettata a Milano-Cortina 2026, la bandiera greca apre la cerimonia d'apertura, in questo caso a San Siro.

    Ad essere stata scelto per portare la bandiera è Aléxandros Ioánnis Ginnís, meglio noto come AJ Ginnis: ateniese classe 1994, gareggia nello sci e in particolare nello slalom speciale. A Milano-Cortina proverà a vincere la sua prima medaglia olimpica dopo aver conquistato l'argento ai Mondiali del 2023.

  • I PORTABANDIERA IN ORDINE ALFABETICO

    Dopo la Grecia, gli atleti e le atlete sfilano in ordine alfabetico, seguendo i nomi italiani dei paesi. 

    Portano la bandiera del proprio paese, dunque: 

    ALBANIA - Lara Colturi; Denni Xhepa

    ANDORRA - Joan Verdú; Cande Moreno; Irineu Esteve

    ARABIA SAUDITA - Rakan Alireza

    ARGENTINA - Franco Dal Farra; Francesca Baruzzi

    ARMENIA - Karina Akopova; Nikita Rakhmanin

    AUSTRALIA - Matt Graham; Jakara Anthony

    AUSTRIA - Benjamin Karl; Anna Gasser

    AZERBAIJAN - Anastasia Papatoma; Vladimir Litvintsev

    BELGIO - Hanne Desmet; Maximilien Drion

    BENIN - Nathan Tchibozo

    BOLIVIA - Timo Juhani Grönlund

    BOSNIA - Marko Šljivić; Elvedina Muzaferija

    BRASILE - Lucas Pinheiro Braathen; Nicole Silveira

    BULGARIA - Alexandra Feigin; Vladimir Iliev

    CANADA - Mikaël Kingsbury; Marielle Thompson

    CECHIA (REPUBBLICA CECA) - Lucie Charvátová; David Pastrňák

    CILE - Matile Schwencke; Sebastian Endrestad

    CINA - Ning Zhongyan; Zhang Chutong

    CIPRO - Yianno Kouyoumdjian; Andrea Loizidou

    COLOMBIA - Fredrik Fodstad

    COREA DEL SUD - Cha Jun-hwan; Park Ji-woo

    CROAZIA - Matija Legović; Valentina Aščić

    DANIMARCA - Jesper Jensen Aabo; Denise Dupont

    ECUADOR - Klaus Jungbluth

    EMIRATI ARABI UNITI - Alexander Astridge; Piera Hudson

    ERITREA - Shannon-Ogbnai Abeda

    ESTONIA - Johanna Talihärm; Marten Liiv

  • F-M, I PORTABANDIERA ALLE OLIMPIADI

    FILIPPINE - Tallulah Proulx; Francis Ceccarelli

    FINLANDIA - Krista Pärmäkoski; Mikko Lehtonen

    GEORGIA - Luka Berulava; Diana Davis

    GERMANIA - Katharina Schmid; Leon Draisaitl

    GIAMAICA - Leon Draisaitl; Katharina Schmid

    GIAPPONE - Wataru Morishige; Sena Tomita

    GRAN BRETAGNA - Brad Hall; Lilah Fear

    GUINEA BISSAU - Winston Tang

    HAITI - Stevenson Savart

    HONG KONG - Eloise Yung Shih King; Darren Kwok Tsz Fung

    INDIA - Arif Mohd Khan

    IRAN - Sameneh Beyrami Baher; Danyal Saveh Shemshak

    ISLANDA - Anabelle Zurbay; Thomas Maloney Westgård

    ISRAELE - Mariia Seniuk; Jared Firestone

    KAZAKISTAN - Denis Nikisha; Ayaulym Amrenova

    KENYA - Sabrina Simader; Issa Gachingiri Laborde dit Pierre

    KYRZIKISTAN - Artur Saparbekov

    KOSOVO - Kiana Kryeziu; Drin Kokaj

    LETTONIA - Kaspars Daugaviņš; Dženifera Ģērmane

    LIBANO - Andrea El Hayek

    LIECHTENSTEIN - Martin Kranz

    LITUANIA - Allison Reed; Saulius Ambrulevičius

    LUSSEMBURGO - Gwyneth ten Raa; Matthieu Osch

    MACEDONIA DEL NORD - Jana Atanasovska;Stavre Jada

    MADAGASCAR - Mialitiana Clerc; Mathieu Gravier

    MALESIA - Aruwin Salehhuddin

    MALTA - Jenny Axisa Eriksen

    MAROCCO - Pietro Tranchina

    MESSICO - Donovan Carrillo; Sarah Schleper

    MOLDAVIA - Iulian Luchin; Elizaveta Hlusovici

    MONACO - Arnaud Alessandria

    MONGOLIA - Ariuntungalag Enkhbayar; Ariunbat Altanzul

    MONTENEGRO - Branislav Peković

  • N-V, I PORTABANDIERA ALLE OLIMPIADI

    NIGERIA - Samuel Ikpefan

    NORVEGIA - Kajsa Vickhoff Lie; Peder Kongshaug

    NUOVA ZELANDA - Zoi Sadowski Synnott; Ben Barclay

    OLANDA - Jens van ’t Wout; Kimberley Bos

    PAKISTAN - Muhammad Karim

    POLONIA - Kamil Stoch; Natalia Czerwonka

    PORTOGALLO - Vanina Guerillot; José Cabeça

    PORTO RICO - Kellie Delka

    ROMANIA - Julia Sauter; Mihai Tentea

    SAN MARINO - Rafael Mini

    SERBIA - Anja Ilic; Milos Milosavljevic

    SINGAPORE - Faiz Basha

    SLOVACCHIA - Viktória Čerňanská; Tomáš Tatar

    SLOVENIA - Nika Prevc; Domen Prevc

    SPAGNA - Joaquim Salarich; Olivia Smart

    SUDAFRICA - Nicole Burger; Matthew Smith

    SVEZIA - Sara Hector; Walter Wallberg

    SVIZZERA - Fanny Smith; Nino Niederreiter

    TAIPEI - Lin Sin‑rong; Li Yu‑Hsiang

    THAILANDIA - Karen Chanloung; Mark Chanloung

    TRINIDAD AND TOBAGO - Emma Gatcliffe; Nikhil Alleyne

    TURCHIA - Irem Dursun; Furkan Akar

    UCRAINA - Vladyslav Heraskevych; Yelyzaveta Sydorko

    UNGHERIA - Bence Nógrádi; Maja Somodi

    URUGUAY - Nicolas Pirozzi Mayer

    UZBEKISTAN - Daniil Eybog

    VENEZUELA - Nicolás Claveau-Laviolette

  • USA 90ESIMI

    Come organizzatori delle prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028, gli Stati Uniti sfilano come 90esimi, prima di Francia e Italia.

    Sono stati scelti per portare la bandiera americana Erin Jackson e Frank Del Duca.

  • FRANCIA PENULTIMA

    La Francia sfila per penultima, prima dell'Italia, avendo organizzato le ultime Olimpiadi, quelle estive del 2024.

    A rappresentare i transalpini in qualità di portabandiera ci sono Clément Noël e Chloé Trespeuch.

  • IL QUARTETTO ITALIANO

    Due atleti a San Siro e due atleti a Cortina: essendo il paese organizzatore, l'Italia chiude la cerimonia d'apertura.

    A Milano portano la bandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre per Cortina sono stati scelti Federica Brignone e Amos Mosaner.

