Tutti i portabandiera della cerimonia: da AJ Ginnis al quartetto italiano, chi è stato scelto per le Olimpiadi 2026
IL PORTABANDIERA DELLA GRECIA
Come in ogni Olimpiade estiva o invernale, la Grecia sfila per prima, visto che la nazione ellenica ha creato i Giochi.
Come da tradizione, rispettata a Milano-Cortina 2026, la bandiera greca apre la cerimonia d'apertura, in questo caso a San Siro.
Ad essere stata scelto per portare la bandiera è Aléxandros Ioánnis Ginnís, meglio noto come AJ Ginnis: ateniese classe 1994, gareggia nello sci e in particolare nello slalom speciale. A Milano-Cortina proverà a vincere la sua prima medaglia olimpica dopo aver conquistato l'argento ai Mondiali del 2023.
I PORTABANDIERA IN ORDINE ALFABETICO
Dopo la Grecia, gli atleti e le atlete sfilano in ordine alfabetico, seguendo i nomi italiani dei paesi.
Portano la bandiera del proprio paese, dunque:
ALBANIA - Lara Colturi; Denni Xhepa
ANDORRA - Joan Verdú; Cande Moreno; Irineu Esteve
ARABIA SAUDITA - Rakan Alireza
ARGENTINA - Franco Dal Farra; Francesca Baruzzi
ARMENIA - Karina Akopova; Nikita Rakhmanin
AUSTRALIA - Matt Graham; Jakara Anthony
AUSTRIA - Benjamin Karl; Anna Gasser
AZERBAIJAN - Anastasia Papatoma; Vladimir Litvintsev
BELGIO - Hanne Desmet; Maximilien Drion
BENIN - Nathan Tchibozo
BOLIVIA - Timo Juhani Grönlund
BOSNIA - Marko Šljivić; Elvedina Muzaferija
BRASILE - Lucas Pinheiro Braathen; Nicole Silveira
BULGARIA - Alexandra Feigin; Vladimir Iliev
CANADA - Mikaël Kingsbury; Marielle Thompson
CECHIA (REPUBBLICA CECA) - Lucie Charvátová; David Pastrňák
CILE - Matile Schwencke; Sebastian Endrestad
CINA - Ning Zhongyan; Zhang Chutong
CIPRO - Yianno Kouyoumdjian; Andrea Loizidou
COLOMBIA - Fredrik Fodstad
COREA DEL SUD - Cha Jun-hwan; Park Ji-woo
CROAZIA - Matija Legović; Valentina Aščić
DANIMARCA - Jesper Jensen Aabo; Denise Dupont
ECUADOR - Klaus Jungbluth
EMIRATI ARABI UNITI - Alexander Astridge; Piera Hudson
ERITREA - Shannon-Ogbnai Abeda
ESTONIA - Johanna Talihärm; Marten Liiv
F-M, I PORTABANDIERA ALLE OLIMPIADI
FILIPPINE - Tallulah Proulx; Francis Ceccarelli
FINLANDIA - Krista Pärmäkoski; Mikko Lehtonen
GEORGIA - Luka Berulava; Diana Davis
GERMANIA - Katharina Schmid; Leon Draisaitl
GIAMAICA - Leon Draisaitl; Katharina Schmid
GIAPPONE - Wataru Morishige; Sena Tomita
GRAN BRETAGNA - Brad Hall; Lilah Fear
GUINEA BISSAU - Winston Tang
HAITI - Stevenson Savart
HONG KONG - Eloise Yung Shih King; Darren Kwok Tsz Fung
INDIA - Arif Mohd Khan
IRAN - Sameneh Beyrami Baher; Danyal Saveh Shemshak
ISLANDA - Anabelle Zurbay; Thomas Maloney Westgård
ISRAELE - Mariia Seniuk; Jared Firestone
KAZAKISTAN - Denis Nikisha; Ayaulym Amrenova
KENYA - Sabrina Simader; Issa Gachingiri Laborde dit Pierre
KYRZIKISTAN - Artur Saparbekov
KOSOVO - Kiana Kryeziu; Drin Kokaj
LETTONIA - Kaspars Daugaviņš; Dženifera Ģērmane
LIBANO - Andrea El Hayek
LIECHTENSTEIN - Martin Kranz
LITUANIA - Allison Reed; Saulius Ambrulevičius
LUSSEMBURGO - Gwyneth ten Raa; Matthieu Osch
MACEDONIA DEL NORD - Jana Atanasovska;Stavre Jada
MADAGASCAR - Mialitiana Clerc; Mathieu Gravier
MALESIA - Aruwin Salehhuddin
MALTA - Jenny Axisa Eriksen
MAROCCO - Pietro Tranchina
MESSICO - Donovan Carrillo; Sarah Schleper
MOLDAVIA - Iulian Luchin; Elizaveta Hlusovici
MONACO - Arnaud Alessandria
MONGOLIA - Ariuntungalag Enkhbayar; Ariunbat Altanzul
MONTENEGRO - Branislav Peković
N-V, I PORTABANDIERA ALLE OLIMPIADI
NIGERIA - Samuel Ikpefan
NORVEGIA - Kajsa Vickhoff Lie; Peder Kongshaug
NUOVA ZELANDA - Zoi Sadowski Synnott; Ben Barclay
OLANDA - Jens van ’t Wout; Kimberley Bos
PAKISTAN - Muhammad Karim
POLONIA - Kamil Stoch; Natalia Czerwonka
PORTOGALLO - Vanina Guerillot; José Cabeça
PORTO RICO - Kellie Delka
ROMANIA - Julia Sauter; Mihai Tentea
SAN MARINO - Rafael Mini
SERBIA - Anja Ilic; Milos Milosavljevic
SINGAPORE - Faiz Basha
SLOVACCHIA - Viktória Čerňanská; Tomáš Tatar
SLOVENIA - Nika Prevc; Domen Prevc
SPAGNA - Joaquim Salarich; Olivia Smart
SUDAFRICA - Nicole Burger; Matthew Smith
SVEZIA - Sara Hector; Walter Wallberg
SVIZZERA - Fanny Smith; Nino Niederreiter
TAIPEI - Lin Sin‑rong; Li Yu‑Hsiang
THAILANDIA - Karen Chanloung; Mark Chanloung
TRINIDAD AND TOBAGO - Emma Gatcliffe; Nikhil Alleyne
TURCHIA - Irem Dursun; Furkan Akar
UCRAINA - Vladyslav Heraskevych; Yelyzaveta Sydorko
UNGHERIA - Bence Nógrádi; Maja Somodi
URUGUAY - Nicolas Pirozzi Mayer
UZBEKISTAN - Daniil Eybog
VENEZUELA - Nicolás Claveau-Laviolette
USA 90ESIMI
Come organizzatori delle prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028, gli Stati Uniti sfilano come 90esimi, prima di Francia e Italia.
Sono stati scelti per portare la bandiera americana Erin Jackson e Frank Del Duca.
FRANCIA PENULTIMA
La Francia sfila per penultima, prima dell'Italia, avendo organizzato le ultime Olimpiadi, quelle estive del 2024.
A rappresentare i transalpini in qualità di portabandiera ci sono Clément Noël e Chloé Trespeuch.
IL QUARTETTO ITALIANO
Due atleti a San Siro e due atleti a Cortina: essendo il paese organizzatore, l'Italia chiude la cerimonia d'apertura.
A Milano portano la bandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre per Cortina sono stati scelti Federica Brignone e Amos Mosaner.