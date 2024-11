Turris-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A Torre del Greco si gioca per evitare i playout: all’Amerigo Liguori pugliesi e campani a confronto.

Turris e Foggia condividono nel girone C lo stesso numero di punti fin qui ottenuti in classifica. 14 per campani e pugliesi, che saranno di fronte nella giornata numero 16 del girone C di Serie C NOW.

Chi vince al Liguori, dunque, può cercare di fare un balzo in chiave salvezza, dal momento che sia la squadra di Conte che quella di Zauri sono in lotta per evitare i playout.

Turris senza vittorie nelle ultime quattro gare, con tre punti conquistati nel periodo. Foggia, invece, che nelle ultime due partite ha ottenuto quattro punti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.